Caterina Balivo, una delle conduttrici italiane più amate degli ultimi anni, ha condiviso con la sua community social la sua beauty routine quotidiana. Ecco i segreti della conduttrice Rai.

La beauty routine di Caterina Balivo: i segreti della conduttrice

Caterina Balivo partecipa nel 1999 al concorso Miss Italia come “Miss Amarea Moda Mare Campania”, classificandosi terza nella finale di Salsomaggiore Terme. Ma il successo lo ottiene con il suo ruolo di valletta in vari programmi Rai e alla conduzione del varietà pomeridiano di Rai 1, Festa italiana.

L’ex modella e conduttrice tornerà, secondo i rumors, dopo alcuni anni di stop alla Rai al posto della conduttrice attuale Serena Bortone. Ma cosa ha rivelato, invece, Caterina della sua routine di bellezza?

Mamma di due bambini, Guido Alberto e Cora, la Balivo dedica molto tempo e attenzione alla cura del suo aspetto. D’altronde, per il suo mestiere come potrebbe fare diversamente?

Sguardo magnetico, sorriso esplosivo e un fisico da modella, Caterina Balivo ha svelato che chi la conosce bene lo sa: ci tiene moltissimo alla beauty routine quotidiana di viso e corpo.

“Da qualche tempo sto seguendo il programma Tu+ di Clinic Italia che, oltre agli integratori alimentari, offre anche due creme neurocosmetiche fondamentali”.

“La mattina uso il prodotto Samia, utile per il viso e il collo. La sera, invece, il prodotto Colia che oltre a migliorare gli inestetismi migliora la qualità del sonno”; ha confessato l’ex modella.

Come inizia la sua giornata beauty, prima dei mille impegni? Caterina Balivo inizia sempre dalla detersione del viso con una skincare profonda che elimini impurità e sebo. Il nostro biglietto da visita principale è il nostro volto che dev’essere sempre pulito e luminoso.

Era anche il consiglio della mamma della Balivo, come lei stessa tiene a sottolineare: “La mia mamma mi ha sempre detto ‘al mattino ci si lava il viso come prima cosa”.

Ricordate, infatti, che la detersione del viso è fondamentale al mattino e alla sera. La conduttrice si trucca prima di coricarsi con latte detergente dalla texture cremosa e particolarmente ricca per idratare e distendere la pelle.

La beauty routine di Caterina Balivo: i segreti della conduttrice

Sui social Caterina Balivo non ha paura di mostrarsi senza filtri, acqua e sapone. Come mostra spesso al mare l’ex modella ha un incarnato luminoso, omogeneo, del tutto privo di imperfezioni. Come fa anche dopo i 40anta? Tanta costanza nella beauty routine.

Dopo i 40anta la pelle necessita dell’acido ialuronico, che migliora l’idratazione e l’elasticità cutanea; la vitamina A, ad azione rigenerante del tessuto, amica del turnover cellulare; i peptidi, nemici giurati dei tessuti rilassati, spiccatamente antiage.

Secondo esperti di bellezza, per mantenere la forma del viso omogenea ci vuole un buon massaggio lifting manuale, capace di stimolare il microcircolo, riattivando le funzioni metaboliche e la produzione di elastica e collagene. Uno a settimana e i risultati saranno al di sopra di ogni aspettativa.