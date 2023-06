Dieta del gelato: come dimagrire con gusto

Il gelato è un alimento molto amato e consumato nel periodo estivo anche per dissetarsi e rinfrescarsi dal caldo opprimente. Gli stessi nutrizionisti consigliano di sfruttare i benefici e proprietà di questo alimento nella dieta del gelato per una serie di risultati che permette di ottenere. Scopriamo come consumarla e seguirla.

Dieta del gelato

Quando inizia la stagione estiva, la voglia di gustare un bel gelato, anche solo per rinfrescarsi è un’ottima idea. Nel momento in cui si segue un regime dimagrante, consumare questo alimento potrebbe non essere così semplice poiché nella dieta del gelato è necessario assumere cibi che non siano troppo calorici.

Secondo gli stessi nutrizionisti, il gelato è un alimento diventato ormai simbolo della stagione estiva considerando i tanti nutrienti che contiene, ma anche il fatto che sia alquanto gratificante consumarlo. La nutrizionista Silvia Migliaccio opta per un regime dimagrante che permette di perdere fino a 2 o 3 chili in pochi giorni.

Nella dieta del gelato fornita e programmata da questa esperta in questo settore, è concesso consumare fino a due gelati al giorno. Un alimento molto apprezzato anche perché accomuna e unisce, oltre a essere elemento di condivisione con gli amici nelle sere o nei pomeriggi al mare. Un prodotto poi disponibile e gradito a ogni età e in qualsiasi stagione.

Secondo la nutrizionista, consumare un gelato nella dieta è concesso e permesso a patto che il programma alimentare sia ipocalorico e non troppo ricco di grassi proprio per riuscire a ottenere i giusti risultati dall’assunzione di questo alimento.

Dieta del gelato: come fare

Per poter seguire la dieta del gelato, è necessario, secondo la nutrizionista Migliaccio, consumare questo alimento come alternativa al pasto che può essere il pranzo o la cena. Non bisognerebbe consumarlo in aggiunta al primo o al secondo piatto, quindi come dessert alla fine dei pasti. In caso di snack di metà mattina o per merenda, è consigliabile consumarlo con un massimo di 100 calorie.

In caso si decidesse di consumare il gelato come alternativa o sostituto al pasto, bisogna optare per un gelato che abbia circa 400 calorie accostandolo magari a una macedonia di frutta in modo da ottenere un pasto che sia completo, gustoso e sano. Infatti, un alimento come il gelato permette di contenere una serie di nutrienti utili all’organismo.

Si consiglia poi di assaporarlo con calma provando ad alternare morsi grandi ad altri più piccoli in modo da gustare il gelato in tutta la sua bontà. un regime dimagrante come la dieta del gelato funziona molto bene proprio perché permette di limitare i pasti che si consumano e al tempo stesso aiuta a perdere fino a 2-3 chili a settimana.

Si consiglia di optare per un gelato alla frutta, magari alla fragola o al pistacchio, evitando se possibile le creme come cioccolato, vaniglia, ecc. che sono troppo caloriche e ricche di grassi. In ogni caso è bene non eccedere con le calorie e la dieta dovrebbe essere a base di alimenti che siano sani e ben bilanciati.

Dieta del gelato: integratore

