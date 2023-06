Il succo di sedano è miracoloso per l’estate: i benefici e quando berlo

Il succo di sedano è una delle bevande naturali migliori per l’estate. Le molte sostanze nutritive presenti nel sedano rendono questo succo ideale per migliorare la propria salute, soprattutto durante i mesi estivi, nei quali l’idratazione è fondamentale. Per preparare al meglio questo succo, bisogna estrarlo mediante un estrattore, così facendo le proprietà derivanti dalla pianta rimangono sostanzialmente inalterate.

Quali sono i benefici del succo di sedano

I benefici del succo di sedano sono davvero svariati, eccone solo alcuni dei più generali:

Potenziamento dell'apparato riproduttivo maschile e femminile grazie al regolamento ed equilibrio degli ormoni sessuali e la stimolazione dell'apparato.

Funge da prebiotico in maniera molto efficace: non solo affama i batteri nocivi, ma li indebolisce e distrugge. Una volta fatto questo il succo di sedano li converte in batteri benefici per l'intestino.

Disinfiamma la nostra muscolatura e attenua i dolori articolari. Ottimo rimedio per diverse patologie: Fibromialgia, artrite reumatoide, artrite psorisiaca, sclerodermia, sclerosi multipla, sindrome da fatica cronica.

Quando e come bere il succo di sedano

Di fatto il succo di sedano è vivo, grazie alla sua proprietà alcalinizzante è l’ideale per il riequilibrio del PH all’interno del corpo.

Il succo di sedano è da bere preferibilmente a stomaco vuoto, l’ideale sarebbe la mattina appena dopo essersi svegliati. Fondamentale, per ottenere i migliori risultati, non diluirlo in alcun modo: né acqua né altri succhi come il limone.

La porzione di succo di sedano per un adulto è di circa 500 ml di succo al giorno, ma si può iniziare anche con quantità drasticamente inferiori, dai 120 ai 250 ml. Dopo aver finito di bere il succo di sedano, è consigliabile mangiare solo 15 o 20 minuti dopo aver finito di bere il succo per mantenere inalterate le sue proprietà.

La preparazione è molto semplice: bisogna prendere un mazzo di sedano, separare i gambi a circa 5-6 mm dalla base del mazzo, sciacquare il sedano e tagliarlo in pezzi da circa 2,5 cm. Dopodiché bisogna frullare i pezzi fino ad ottenere un liquido verde e omogeneo, senza che vi si aggiunga acqua. Una volta filtrato il succo con un canovaccio pulito, berlo immediatamente a stomaco vuoto.