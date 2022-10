Vuoi una pelle sempre idratata e luminosa e hai superato i 30 anni? Basta seguire questi consigli e prodotti adatti alla pelle over 30. Ecco i prodotti da avere nella skincare

Beauty routine over 30: ecco i prodotti da usare nella skincare

E’ vero che dai 30 anni in poi si iniziano a vedere i primi segni di invecchiamento. Ecco perché è importante fare quotidianamente una buona skincare e usare i prodotti giusti, come quelli anti-age. Vediamo quali acquistare.

Ogni tipo di pelle normale, mista, secca o grassa, parte dalla detersione viso. Si a prodotti purificanti ma non aggressivi, ad esempio i detergenti a base di olio liberano la pelle da sporco, sebo e trucco e rafforzano la naturale barriera protettiva del derma.

Ottimo prodotto il detergente Bleu&Marine Olio di Riso struccante. Rimuove il trucco dagli occhi più sensibili, proteggendo le palpebre e le ciglia senza causare irritazioni. Inoltre, idrata in profondità la pelle intorno agli occhi.

C’è, poi, lo step della tonificazione. Un toner per il viso consente alla pelle di fare un respiro di sollievo: lenisce le irritazioni e calma la pelle, oltre a equilibrare il pH, ripristinando il pH acidico ideale.

Passiamo, ora, alle creme idratanti efficaci per la comparsa delle prime rughe:

Lancaster Skin Therapy, crema giorno perfetta per eliminare i segni della stanchezza dal viso. E’ ideale per le giovani donne con pelle elastica. Nutreplus Crema Viso Antirughe Idratante sia giorno che notte. Al suo interno ha collagene e vitamina E un SPF di 15 per prevenire i danni alla pelle causati dal sole.

Nella skincare over 30 non dobbiamo mai dimenticare il contorno occhi.

Si tratta di una zona del viso che va ben curata per evitare la comparsa di rughe e occhiaie. Gli ingredienti perfetti nelle creme per il contorno occhi sono caffeina, caviale, caffè, coenzima Q10, vitamina E, estratto di cetriolo, estratti di tè bianco e verde.

Un ottimo contorno occhi over 30 è Optim Eyes Contour di Filorga. Si assorbe rapidamente e lascia la pelle morbida, liscia e profondamente idratata. Agisce su tre fronti: decongestiona le borse sotto gli occhi, schiarisce le occhiaie scure e leviga i primi segni del tempo rallentando la comparsa delle rughe.

Beauty routine dopo i 30 anni: gli ingredienti must have

Nella skincare di una pelle dopo i 30 anni non bastano i prodotti di cosmetica. Ma, ci sono dei trattamenti ad hoc come quelli a base di retinolo. Da utilizzare già a partire dai 20 anni, questo derivato della vitamina A attenua in maniera significativa le linee sottili, i danni del sole, le macchie scure e le rughe. Se applicato costantemente, sotto forma di siero, migliora la grana cutanea per una pelle luminosa e idratata.

Anche i trattamenti esfolianti (sia chimici sia meccanici) non possono mancare nella skincare routine over 30. Ideali per eliminare le cellule morte, gli acidi AHA e BHA in essi contenuti donano maggiore luminosità al viso, migliorano la texture cutanea, levigano e predispongono la pelle ai trattamenti successivi.

E, infine, l’acido ialuronico. Il migliore amico delle donne dai 30 in su, è un ingrediente fondamentale per “dissetare” la pelle e tonificare riempiendo le rughe dall’interno sollevando i contorni del viso.