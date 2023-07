Halle Berry, attrice e modella statunitense che ha vinto anche un Oscar come miglior attrice è in forma smagliante all’età di 56 anni compiuti. Ecco la sua beauty routine e i segreti di bellezza per una pelle fantastica.

La beauty routine di Halle Berry: i segreti di bellezza dell’attrice

L’attrice americana Halle Berry, star di “John Wick 3 – Parabellum” è in splendida forma a 56 anni ed è una delle dive del cinema più amate e apprezzate d’America. Sui social dove ha milioni di fan condivide anche i suoi segreti di bellezza per una pelle al top, come la sua.

Nella skincare routine della pelle di Halle Berry non c’è nessuna crema miracolosa anche se lei appare sempre così giovane e bella. Al contrario, il suo regime beauty è sempre lo stesso da anni e, come ha confessato Halle, è ormai collaudato al punto che segue sempre lo stesso schema e passaggi: detergente, toner, crema idratante e crema occhi, senza ovviamente dimenticare la protezione solare.

Dal brodino ricco di collagene agli spray facciali che fanno risplendere la pelle e regalano un incarnato di pesca, l’attrice americana ed ex modella è la dimostrazione vivente che l’età è spesso solo un numero e che si può apparire comunque giovani dopo i 50 anni.

L’unica aggiunta alla quotidiana routine di bellezza della Berry è uno spray per il viso, il suo preferito è Rosewater del marchio australiano Jurlique che usa anche senza make-up e che le lascia una pelle luminosa e idratata tutto il giorno. Importantissimo soprattutto in estate per una seccare la pelle.

Ma non è tutto qui. Uno stile di vita pulito e senza eccessi contribuisce a regalare una pelle sana e a ritardarne l’invecchiamento. Per questo Halle Berry ha rivelato anni fa di non aver mai fumato e di non essersi mai lasciata tentare da alcolici e droghe “Perché poi negli anni queste cose ti si vedono in faccia”, ha detto l’attrice.

La beauty routine di Halle Berry: come si tiene in forma?

Halle Berry, attrice e modella made in USA, ex Catwoman amatissima in tutto il mondo, ha dichiarato di prendersi cura della pelle del suo corpo e viso in modo religioso da quando aveva 16 anni. “Lo faccio due volte, mattina e sera, e non ho mai saltato un solo giorno”, ha detto la Berry. E infatti i risultati sono più che evidenti anche dopo i 50.

Per la Berry è importante l’esfoliazione, per rimuovere delicatamente le cellule morte con il prodotto più adatto alla tipologia della propria epidermide. Nel suo caso è lo scrub viso di Olehenriksen. Poi non può mancare una bella maschera idratante per distendere la pelle, che lei fa una o due volte a settimana prima di coricarsi.

Infine la cura della pelle prevede un siero nutriente, da massaggiare picchettando dolcemente il viso. Il suo preferito è il Lactic Acid Hydrating Serum di Olga Lorencin.