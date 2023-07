Marica Pellegrinelli, diventata “famosa” per aver sposato il cantante Eros Ramazzotti, oggi ha 35 anni ed è in super forma. Ma soltanto ora ha svelato di aver vissuto un brutto periodo a causa di un tumore. Scopriamo la dieta della Pellegrinelli.

Marica Pellegrinelli: la dieta dell’ex moglie di Eros Ramazzotti

Marica Pellegrinelli, 35 anni, nata a Bergamo, è diventata nota in Italia per essere in prima pagina su tutte le riviste di gossip quando ha sposato Eros Ramazzotti.

All’età di 21 anni, Marica incontra casualmente il cantante romano sul palco dei Wind Music Awards: è lei a consegnargli il premio e, da quel momento, tra di loro scocca la fatidica scintilla.

Il matrimonio viene celebrato in forma civile, con pochi invitati, il 21 giugno del 2014. Dal legame nascono due figli: Raffaela Maria (2011) e Gabrio Tullio (2015). Poi i due si sono ufficialmente separati.

Molti si chiedono quale sia la dieta di Marica Pellegrinelli. A rivelarlo è lei stessa su Instagram: “Mangio a livello decrescente in quantità: verdura, frutta, cereali, pesce e carne”. Sì ai cereali come pane, riso, pasta, biscotti e patate. Sì anche ai dolci e ai latticini: “Li mangio ma meno del resto”.

Altro segreto della sua forma fisica invidiabile è la sua passione per la papaya. Sembra che Marica ne mangi davvero tantissima ma non getta via niente, utilizza i semi e anche la buccia e spiega tutto sui social rivelando a chi non ne fosse già a conoscenza che la papaya è un frutto che dà un pieno di benessere.

La Pellegrinelli mangia la polpa fino all’ultimo pezzetto, non spreca niente e per una maschera di bellezza usa solo la buccia, sarebbe un vero peccato mettere la polpa sul viso. E’ il suo segreto di bellezza ma mangia questo frutto non solo perché ne è golosa ma anche perché sa che aiuta il sistema immunitario.

Marica Pellegrinelli e la dieta: cosa mangia l’ex moglie di Eros Ramazzotti?

Ora la vediamo in forma smagliante ma nessuno si sarebbe mai aspettato una cruda realtà: un anno fa le è stato diagnosticato un cancro e Marica si è dovuta sottoporre a una operazione.

La modella condividendo la sua esperienza vuole invitare le persone che la seguono a non trascurare la prevenzione, oltre che ringraziare tutti quelli che le sono stati accanto in un momento così delicato.

La Pellegrinelli ha raccontato sul web: “Un anno fa mi operavo, ho avuto l’enorme fortuna di trovare in tempo un male nel mio ovaio destro: è stata l’estate più bella della mia vita, ho ricevuto così tanto amore e conferme”.

La modella confessa di non averne mai parlato sia per riservatezza ma anche per paura e scaramanzia ma ha voluto mandare un messaggio di sostegno e di forza a tutte le donne che come lei combattono o hanno combattuto questa battaglia.