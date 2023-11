Martina Luchena, divenuta influencer di moda e bellezza, è popolare per aver partecipato come corteggiatrice al noto dating show U&D di Maria De Filippi. Nei suoi video la Luchena condivide spesso i suoi segreti di skincare: ecco la sua beauty routine.

La beauty routine di Martina Luchena: i segreti dell’ex corteggiatrice di U&D

Martina Luchena, beauty influencer ed ex corteggiatrice di U&D, è diventata da poco mamma per la prima volta. L’ex volto noto del dating show di Maria De Filippi si è fatta strada sui social dove dà consigli di make up e cura della pelle, dove aver partecipato al programma in cui non fu la scelta del tronista Riccardo Gismondi. Oggi la Luchena vive a gonfie vele la relazione con il fidanzato Maurizio Bonori, da cui ha avuto la prima figlia di nome Matilde.

Martina Luchena dopo l’esperienza a U&D si è dedicata alla sua grande passione per il make up e si è affermata come beauty influencer. Su Instagram condivide i suoi consigli di bellezza e di make up e ha studiato per affermarsi anche come make-up artist. E’ stato il rapporto con Maurizio ad averle insegnato, secondo la beauty influencer, ad essere più sicura di sé e ad apprezzare il suo aspetto fisico, fino a decidere di fare completamente a meno dei filtri sui social.

Ultima novità: Martina Luchena ha scritto un libro dal titolo ‘Amati per come sei’ che è possibile trovare in libreria dal 24 ottobre. Un libro sul beauty a 360 gradi con trucchi per valorizzare i punti di forza e coprire i piccoli difetti estetici di ogni donna. Dalla skincare, al makeup, al body positivity, alle acconciature, il libro va più nel profondo essendo anche un percorso di accettazione per aiutare chi non si vede bella. Accanto ai disegni ci sono anche delle pagine vuote dove annotare pensieri e suggerimenti da inviare poi all’influencer.

“La passione nei confronti di questo universo l’ho ereditata da mia nonna e negli anni sono riuscita a consolidarla frequentando corsi di trucco e unghie. Oggi parlo attraverso i social a un pubblico essenzialmente femminile tra i 25 ai 34 anni, ma anche ad adolescenti e over 35”, ha detto l’influencer.

Sui social il suo motto è mostrarsi per come si è, appunto, senza filtri. Per questo Martina mostra senza timore il suo fisico “a me”, la pancia gonfia, l’acne che “fa parte di tutte”. La beauty influencer torinese ama tenersi in forma praticando sport anche se non è una fissata con la palestra. Come cura la sua pelle la Luchena? Lei stessa ha rivelato di aver sofferto di acne per questo si è interessata alla cura della pelle.

“Soffro di ovaio policistico, che dopo trattamenti mirati si è affievolito. Poi, durante il primo lockdown, ho avuto un secondo sfogo ma lì ho finalmente detto basta a fondotinta e filtri iniziando, così come ho fatto per il corpo, a mostrare la mia vera pelle”.

Inoltre, l’anno scorso Martina Luchena ha avuto il melasma dopo la prima esposizione al sole e ha deciso di mostrarlo sui social per parlare dell’argomento. Alcuni dei suoi segreti di bellezza che mostra nei video in cui, dice come struccarsi includono l’uso di maschere viso, dei cucchiaini ghiacciati sugli occhi per sgonfiarli, e poi un make-up strutturato e counturing nella zona degli zigomi. Cosa non può mancare nel suo beauty case? Mascara, correttore, blush.

Martina Luchena e la beauty routine: segreti di bellezza

Martina Luchena, beauty influencer da quasi un milione di follower, ha pubblicato il suo primo libro su consigli di bellezza e cura della pelle e make-up: “Amati per come sei. Piccola guida pratica al beauty e al make-up per imparare ad accettarti e a volerti bene”. L’influencer, ex corteggiatrice di U&D, diventata mamma da pochi mesi, ha scritto delle pagine di un manuale pratico, ricco di consigli, idee e suggerimenti per prenderci cura di noi, con sezioni dedicate alla skincare, al make-up e alla body shape.

L’influencer torinese ha rivelato alcuni segreti di cura dei capelli per chi come lei li ha estremamente lisci e fini, con poco volume. Come dice Martina, per una donna i capelli sono la cornice del volto. Per questo motivo non possono essere in secondo piano rispetto al make-up, anzi completano il trucco, sono il tocco finale per sentirsi in ordine e perfette ogni giorno.

A casa Martina Luchena spesso si presta a maschere per capelli fai da te, ad esempio una maschera composta da avocado, yogurt bianco, banana e un cucchiaino di olio. Poi procede con risciacquo utilizzando shampoo e balsamo. “Mi piace anche coccolare le lunghezze con il bagno all’olio di fiori della linea Riparazione di Yves Rocher”, ha detto la Luchena, un prodotto multiuso dalla riparazione intensa e che sublima in pochi minuti la capigliatura.