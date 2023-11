Nicole Mazzocato, 33 anni, è un ex volto noto di Uomini e Donne, dating show di Maria De Filippi. L’ex corteggiatrice e modella italiana ha rivelato come si tiene in forma, per un fisico al top. Ecco la dieta di Nicole Mazzocato.

Nicole Mazzocato svela la sua dieta: come si mantiene in forma la modella?

Nicole Mazzocato, modella, influencer ed ex corteggiatrice di U&D, nata a Belluno, classe 1990 ha annunciato di essere in dolce attesa del secondo figlio un anno dopo la nascita del primogenito. La Mazzocato si è interessata al mondo dello spettacolo sin da bambina ma è nel noto dating show che raggiunge la popolarità. Scelta dall’ex tronista Fabio Colloricchio la loro storia dopo quattro anni si è interrotta bruscamente. I due ora sono diventati entrambi genitori bis.

Ad annunciare la seconda gravidanza è stata la stessa influncer Nicole che ha condiviso sui social un video molto tenero, dove i protagonisti sono lei e il compagno Armando Anastasio, con il figlio Paolo di appena un anno che indossa una maglietta con la scritta Big bro 2024 e tiene in mano l’ecografia del fratellino o sorellina.

Non sono mancate le frecciatine poiché per la seconda volta, Nicole Mazzocato sembra seguire a ruota il suo ex Fabio Colloricchio che da poco ha annunciato l’arrivo del secondo bebè, un’altra femminuccia che farà compagnia a Gala, la primogenita, nata dalla relazione con la nuova compagna e modella Violeta.

L’influencer di Belluno è sempre apparsa in perfetta forma, nonostante in passato Nicole abbia avuto problemi di sottopeso. Ora la mamma bis è felice anche dei chili presi in gravidanza. Per questo non ha intenzione di perdere peso, di dimagrire, anzi vorrebbe vedere sempre il suo corpo come in questo periodo, ricordando alle follower che ha sempre Nicole ha detto che aveva problemi a mettere peso.

L’ex volto di Uomini e Donne ha preso durante la prima gravidanza soli 13 chili ma l’ultima settimana in dolce attesa ha perso un chilo perché ha camminato tanto, non vedeva l’ora di partorire e così si è data da fare. Quando è tornata a casa dopo il parto aveva perso i chili che in genere perdono tutte le mamme.

Nicole Mazzocato e la dieta: cosa mangia l’influencer?

Nicole Mazzocato, influencer, modella ed ex corteggiatrice di U&D, dopo la popolarità nel noto programma ha subito seguito la carriera da influencer e fotomodella grazie alla sua bellezza e a un fisico al top. Oggi Nicole, 34 anni, è mamma bis, in dolce attesa del secondo e la sua storia d’amore con il calciatore Armando Anastasio prosegue al meglio.

Almeno prima della gravidanza, come ha fatto Nicole a essere così in forma nonostante abbia più volte detto di non riuscire a prendere peso? La modella veneta ha confessato che vorrebbe mantenere qualche chilo in più preso nella prima gravidanza poiché essendo sempre stata molto magra e filiforme si piace con più curve.

I chili presi in gravidanza diventano un cruccio per qualche neo mamma, ma l’influencer, ex di U&D, ha invitato tutte a non farne un caso, vivendo piuttosto il momento speciale con il proprio bambino.

Nicole Mazzocato non ha mai nascosto di aver avuto problemi di peso durante il suo percorso a U&D, ed anche dopo. L’influencer è dimagrita al punto di arrivare a pesare 39kg, a detta sua, per lo stress e “per le pressioni che riceveva sia dentro il programma che fuori”. Ora invece è al meglio e si sta godendo la seconda gravidanza, senza ossessioni per il peso.