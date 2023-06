Nicole Kidman attrice, produttrice del cinema e della tv, di origine australiana è una delle dive di Hollywood più amate di tutti i tempi. 56 anni compiuti qualche giorno fa ma ne dimostra almeno quaranta. Ecco la sua beauty routine.

La beauty routine di Nicole Kidman: i segreti dell’attrice

Nicole Kidman, attrice australiana con cittadinanza americana ha ricevuto complessivamente cinque candidature agli Oscar. La Kidman è un’ambasciatrice di buona volontà per l’UNICEF dal 1994 e per UNIFEM dal 2006.

È tra la fine degli anni novanta e i primi anni duemila che Nicole Kidman raggiunge l’apice della propria carriera cinematografica, interpretando ruoli molto impegnativi. Superati i 50anta, come si tiene così in forma? Ecco la sua routine di bellezza.

Nicole Kidman è universalmente considerata, oltre che una delle attrici più talentuose della scena, una delle donne più belle al mondo. La sua beauty routine per una pelle molto chiara parte dalla protezione del viso. Soprattutto per coloro che come l’attrice sono caratterizzate da una pelle molto chiara e facilmente soggetta ad arrossamenti, è più che mai fondamentale, anche in inverno, proteggersi dall’aggressività dei raggi solari.

Per questo motivo Nicole Kidman non dimentica mai uno strato di crema protettiva da stendere sul viso SFP 100 che applica più volte al giorno, la mattina prima di cominciare la giornata, e spesso ne mescola una goccia direttamente al suo fondotinta preferito.

“Credo fermamente nei benefici delle vitamine e dei supplementi per contribuire a migliorare la mia pelle a stare bene partendo dall’interno”, ha raccontato l’attrice. Tra le sue preferite ci sono quelle di Swisse Wellness, sia la C che la D, che sostiene le abbiano finalmente permesso di avere unghie sane e forti e di sentirsi più energica.

Inoltre, Kidman ha spiegato che per fare il pieno di antiossidanti non dimentica mai di bere regolarmente calde tazze di tè verde matcha a volte allungato con latte di mandorla, una delle sue bevande preferite.

Per concludere al meglio la giornata e rilassare corpo e mente prima di coricarsi, ha spiegato l’attrice è fondamentale un lungo bagno caldo. Con una tazza di tè tra le mani (Sleepytime tea di Celestial se possibile), Kidman si immerge in una vasca di acqua bollente profumata da oli da bagno, affinché la pelle non si disidrati.

La beauty routine di Nicole Kidman: rituali di bellezza

Nella beauty routine di Nicole Kidman la cosa fondamentale da fare è struccarsi. La Kidman non dimentica mai di farlo la sera per ripulire la pelle non solo dal trucco, ma anche dalle impurità causate dall’inquinamento atmosferico.

Inoltre, l’attrice australiana ogni giorno applica sulla sua pelle creme a base di retinolo. Il retinolo è un efficace antietà che può attenuare le rughe e rallentare i segni del tempo. Provare per credere.