La protezione solare è fondamentale per prevenire malattie, scottature e danni alla pelle. Quando ci si espone ai raggi solari, infatti, è essenziale tutelarsi. Ma come scegliere la protezione solare giusta? Ecco le istruzioni per riuscirci.

Come scegliere la protezione solare giusta?

Prima di addentrarci nella scelta della protezione solare più giusta per la propria pelle, è bene tenere a mente a cosa serve utilizzare sempre la crema solare. La protezione ai raggi solari:

Previene la formazione di rughe

Ritarda l’invecchiamento cutaneo causato dal sole

Limita le dolorose scottature

Protegge dal melanoma e da altri tumori della pelle.

Ma per scegliere correttamente la crema solare ideale per il proprio tipo di pelle serve innanzitutto conoscere il proprio fototipo. A ogni fototipo corrisponde il giusto fattore solare (es. 10, 15, 20, 50+).

Il fototipo è una classificazione utilizzata in dermatologia, determinata sulla qualità e sulla quantità di melanina presente in condizioni basali nella nostra pelle. Indica le reazioni della pelle all’esposizione alla radiazione ultravioletta e il tipo di abbronzatura che è possibile ottenere tramite essa. Ecco i fototipo:

FOTOTIPO 1: capelli biondi o rossi con pelle chiarissima;

FOTOTIPO 2: capelli biondi o castani con pelle chiara;

FOTOTIPO 3: capelli biondo scuro con pelle sensibile;

FOTOTIPO 4: capelli castani con pelle moderatamente sensibile;

FOTOTIPO 5: capelli neri o castano scuro e carnagione olivastra;

FOTOTIPO 6: capelli scurissimi o neri e pelle non sensibile.

Ecco i diversi fattori di creme solari protettive, tra cui scegliere:

Fattore 50+ protezione molto alta;

Fattore da 50 a 30 protezione alta;

Fattore da 25 a 15 protezione media;

Fattore da 10 a 6 protezione bassa.

Protezione solare in base al proprio fototipo

In base al proprio fototipo, si sceglie la giusta protezione solare da acquistare e applicare su tutto il corpo. Ecco la tabella.

FOTOTIPO 1 – Protezione molto alta SPF 50+

Pelle chiarissima, occhi chiari, lentiggini, capelli biondi o rossi. Chi fa parte di questo fototipo è estremamente fotosensibile, si scotta facilmente e non si abbronza. È importantissimo proteggere la pelle sia prima sia durante l’esposizione al sole, utilizzando una crema solare SPF 50+.

FOTOTIPO 2 – Protezione da molto alta ad alta SPF 50 / SPF 30

Pelle chiara e sensibile, che si abbronza poco e si scotta con facilità, occhi e capelli chiari. In questo caso, è consigliabile utilizzare una protezione solare alta, non solo al cambio di stagione ma sempre, su viso e corpo. SPF 50 le prime settimane di esposizioni sotto il sole, per poi passare a un SPF 30.

FOTOTIPO 3 – Protezione media SPF 30 / SPF 25

Incarnato medio, pelle sensibile, occhi e capelli castano chiaro. Chi rientra in questo fototipo si abbronza gradualmente e si può scottare. La pelle diventa dorata dopo una corretta esposizione solare. È consigliabile una protezione media SPF 30/25, per difendere la pelle dal fotoinvecchiamento, idratandola e proteggendola.

FOTOTIPO 4 – Protezione media SPF 20 / SPF 15

Capelli bruni o castani, occhi scuri e pelle olivastra, che si abbronza rapidamente e si scotta raramente. Si consiglia di applicare una protezione SPF 20, diminuendo gradualmente il fattore di protezione.

FOTOTIPO 5 – Protezione bassa SPF 15 / 10

Carnagione olivastra, capelli neri, occhi scuri. In casi come questo è sufficiente una crema solare SPF 10 o 15 per difendere la pelle dai raggi UV. Chi appartiene a questo fototipo non si scotta quasi mai e si scurisce immediatamente sotto il sole.

FOTOTIPO 6 – Protezione bassa SPF 10 / SPF 6

Pelle scura, occhi scuri e capelli neri. Questo fototipo necessita di una protezione bassa, dato che è quasi impossibile si scotti avendo già una pelle molto scura.