Caldo estremo in Italia: previsioni e consigli per affrontare l’ondata di calore

L’Italia sta vivendo un’estate particolarmente torrida, con temperature che hanno raggiunto livelli record in molte città. Tuttavia, le previsioni meteorologiche indicano che un cambiamento significativo è in arrivo. Gli esperti prevedono un calo termico che porterà sollievo dopo settimane di caldo oppressivo, ma non senza qualche turbolenza.

Il fine settimana del 18 e 19 luglio sarà ancora caratterizzato da temperature elevate, con il bollino rosso per l’afa in molte città, tra cui Roma, Milano, Napoli e Palermo. Le autorità sanitarie hanno lanciato un allarme per la popolazione, soprattutto per le persone più vulnerabili come anziani, bambini e malati cronici.

Il calo termico in arrivo: cosa aspettarsi

Dalla prossima settimana, l’anticiclone africano che ha tenuto l’Italia nella sua morsa comincerà a indebolirsi. Tuttavia, il cambiamento non sarà immediato. Al Nord, i primi segni di cedimento dell’alta pressione si manifesteranno con locali temporali già a partire dal 20 luglio. La vera svolta è attesa per martedì 21 luglio, quando una vasta area di bassa pressione sulla Scandinavia farà dilagare correnti fresche verso il Mediterraneo.

Questo cambiamento climatico porterà un crollo termico significativo, con temperature che potrebbero scendere anche di 10-12 gradi, soprattutto nelle regioni del Nordest, in Emilia Romagna e lungo l’Adriatico. Tuttavia, i contrasti termici tra l’aria fresca in arrivo e l’aria calda e umida accumulata al suolo potrebbero dare luogo a temporali intensi con forti raffiche di vento e possibili grandinate.

Le regioni più a rischio

Secondo le previsioni, le regioni del Nordest, l’Emilia Romagna e l’Adriatico centro meridionale saranno le più colpite dal maltempo. Le temperature potrebbero scendere fino a 24-25 gradi, con un calo termico che rischia di essere piuttosto brusco. Gli esperti mettono in guardia dalle turbolenze che potrebbero verificarsi, con impulsi perturbati significativi e intensi.

La salute mentale sotto pressione

Il caldo estremo non solo mette a dura prova il fisico, ma può avere anche effetti negativi sulla salute mentale. Studi recenti hanno dimostrato che durante le ondate di calore si registra un aumento dei ricoveri per problemi legati alla salute mentale, in particolare per disturbi d’ansia e dell’umore. La disidratazione e il peggioramento della qualità del sonno sono tra i principali fattori che contribuiscono a questo fenomeno.

Per ridurre i rischi, gli esperti consigliano di idratarsi adeguatamente, evitare di uscire nelle ore più calde e mantenere un ambiente fresco in casa. Il numero di pubblica utilità 1500 del Ministero della Salute può fornire ulteriori informazioni e supporto.

Consigli per affrontare l’ondata di calore

Per affrontare al meglio l’ondata di calore, è importante seguire alcune linee guida. Evitare di uscire tra le 10:00 e le 18:00, quando i raggi solari sono più intensi, e privilegiare pasti leggeri a base di frutta e verdura. Bere almeno un litro e mezzo o due di acqua al giorno, senza attendere lo stimolo della sete.

All’interno delle mura domestiche, è consigliabile sbarrate le finestre durante il giorno con persiane e tapparelle, per poi spalancarle di notte per rinfrescare i locali. Se si utilizzano i condizionatori, regolare il termostato tra i 25 e i 27 gradi, evitando dislivelli superiori ai 5-6 gradi rispetto all’ambiente esterno. Massima attenzione anche all’uso dei ventilatori, che non devono essere indirizzati contro il corpo.

Con il bollino rosso fisso per le prossime 48 ore, l’appello delle istituzioni è alla massima prudenza, limitando gli spostamenti al minimo indispensabile. Proteggi te stesso e i tuoi cari seguendo questi consigli e rimanendo aggiornato sulle ultime previsioni meteorologiche.