Il turismo dedicato principalmente allo svago e al divertimento, con ondate di aperitivi, bibite alcoliche e nottate in discoteca, non è il modo migliore per tutti di trascorrere le proprie vacanze. Anzi, il desiderio attuale si sta spingendo maggiormente verso il turismo wellness, caratterizzato dalla volontà di recuperare il benessere e l’equilibrio di mente e corpo, disintossicandosi dallo stress e dalla frenesia della vita quotidiana. Negli ultimi anni questo settore turistico ha visto un notevole aumento della richiesta globale, dato che secondo la WHO (World Health Organization) è destinato a crescere anche in futuro.

Dove andare per vivere una vacanza in totale relax?

Se ti trovi nel magnifico territorio veneto, il luogo migliore per vivere un’esperienza unica all’insegna di relax e benessere è soggiornare all’Hotel Ambassador di Bibione. Oltre al lusso e all’eleganza degli ambienti, l’ultimo piano dell’albergo è interamente dedicato al cosiddetto RoofTop Lifestyle, ossia il totale abbandono ad uno stile di vita dedito al wellness in tutte le sue forme.

Potrai immergerti in una piscina che ti farà toccare il cielo con un dito, sempre aperta sia al caldo sole del giorno sia alla volta stellata di notte. Inoltre, potrai tuffarti anche di sera e goderti il tepore dell’acqua riscaldata che saprà farti rilassare e scioglierà tutte le tensioni muscolari. La forma della piscina è stata appositamente studiata per garantire il benessere di tutti: da un lato permette di nuotare liberamente, dall’altro di rilassarsi semplicemente cullati dallo sciabordio dell’acqua.

L’Hotel Ambassador offre una splendida vasca idromassaggio, da cui potrai ammirare dall’alto il paesaggio circostante di Bibione e farti massaggiare dai numerosi getti d’acqua e bollicine. La maniera ottimale per raggiungere la perfetta armonia di corpo e spirito è usufruire delle nuove docce emozionali, un vero e proprio universo parallelo in cui immergersi e godere di una particolare esperienza polisensoriale. L’alternanza di getti d’acqua da maggiormente intensi fino ad essere nebulizzati per riprodurre l’effetto della pioggia o di una cascata, il susseguirsi di colori e profumi differenti contribuiscono a spazzare via ansia e stress purificando corpo e psiche.

Per continuare a godere di tutti questi benefici, potrai spostarti verso l’area fitness completa di tutti gli attrezzi utili a mantenersi in forma anche durante il periodo di vacanza. Infine, per ristorarti dopo l’allenamento potrai andare nel vicino Angolo Ristoro dove gusterai deliziosi gelati, saporiti snack o cocktail preparati ad arte.

E per massaggi e trattamenti benessere?

Non ti preoccupare! A poca distanza dall’Hotel Ambassador potrai entrare nelle Terme di Bibione, il luogo prediletto per rilassare e distendere tutto il corpo. Qui avrai la possibilità di sottoporti a differenti tipologie di massaggi, di provare la sauna, il bagno turco, l’Hammam, il Polarium, il Bagno Ipersalino, la fangoterapia. Inoltre, essendo convenzionate con il Sistema Sanitario Nazionale potrai approfittare anche di particolari trattamenti per alleviare disturbi e sintomi di varia natura, come cure inalatorie e otorinolaringoiatriche, riabilitazione vascolare e respiratoria, cure per malattie reumatiche ed ortopediche, così come potrai effettuare visite mediche specialistiche ed esami diagnostici.

Possiamo affermare che la ricerca del benessere sia sempre esistita fin dai tempi antichi delle terme del popolo romano, il quale desiderava la cura del corpo e della mente sotto vari punti di vista. Nella società moderna il benessere è diventato una necessità fondamentale per sfuggire alle costanti pressioni della vita quotidiana, tanto che il relax e la tranquillità si sono trasformati nel focus principale anche del tempo libero e delle vacanze.