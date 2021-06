Il tè verde è una bevanda molto apprezzata per via delle sue proprietà utili per l’organismo. Spesso viene anche consigliata nelle diete perchè consente di ridurre gli effetti della cellulite in maniera molto importante. Questo prodotto infatti aiuta a far diminuire i danni causati dai radicali liberi grazie all’elevata quantità di antiossidanti che contiene.

Tè verde contro la cellulite

Il tè verde è ricco di benefici per la salute dell’organismo e anche i benefici cosmetici che regala non sono indifferenti. Questa bevanda infatti è spesso utilizzata quando si è a dieta allo scopo di ridurre gli effetti della cellulite.

A regalare benefici in questo senso sono soprattutto le catechine e la caffeina contenute nel tè verde. Queste svolgono insieme un’azione drenante molto importante e consentono quindi di eliminare i grassi e di riattivare il metabolismo.

Tisana al tè verde per ridurre la cellulite

Bere ogni giorno due tazze di tisana al tè verde è un ottimo modo per ridurre la cellulite. Questa bevanda infatti possiede un eccellente proprietà depurativa che aiuta ad eliminare liquidi e tossine in eccesso presenti nel corpo.

Bevendo questa tisana noterete immediatamente un grande effetto diuretico e anche drenante. Chiaramente per avere dei benefici contro la cellulite è necessario essere costanti con la sua assunzione.

Scrub anti-cellulite con il tè verde

Per contrastare la cellulite è possibile sfruttare il tè verde anche in un modo alternativo. Infatti è possibile realizzare un’efficace scrub anti-cellulite prima di fare la doccia.

Potete anche realizzare un impacco al tè verde mescolando due cucchiaini di tè verde macinato con acqua bollente. Mescolate bene per ottenere un composto omogeneo e poi spalmatelo nelle zone in cui avete il problema della cellulite.

Lasciate agire per circa 20 minuti e successivamente lavate via il prodotto. Dopo alcune applicazioni dovreste notare dei miglioramenti abbastanza evidenti.