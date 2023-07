Bianca Balti, top model italiana è rimasta sempre in forma anche ora che ha compiuto 39 anni. La modella per Dolce & Gabbana, Missoni, Rolex, Guess solo per citarne alcuni ha svelato la sua skincare routine.

Bianca Balti svela i segreti della sua skincare routine per una pelle radiosa e levigata

La cura della pelle è fondamentale per garantire la salute, non basta utilizzare solo una crema viso, ma scegliere i prodotti più giusti a seconda della tipologia della pelle è la strada vincente per combattere l’invecchiamento precoce e favorire l’elasticità e freschezza. Lo sa bene la top model Bianca Balti che cura estremamente la sua pelle del viso che appare sempre radiosa e levigata.

La 39enne, uguale a quando ne aveva 20 agli inizi della sua carriera nella moda, ha svelato i suoi segreti di bellezza. Bianca Balti ha reso la frase “una pelle bella è una pelle sana” il suo mantra quotidiano.

Principio in cui crede fortemente anche Raffaella Gregoris, nata in Friuli e fondatrice di Bakel, il brand di skincare antesignano del clean beauty in Italia, e prima scelta della modella quando si tratta di skin routine.

La Balti, che vive tra l’Italia e Los Angeles, ed è continuamente soggetta a sbalzi di temperatura per i lunghi viaggi in aereo che deve affrontare per i suoi impegni legati alle fashion week e ai set fotografici, ha un’attenzione scrupolosa per la sua beauty routine e sceglie solo prodotti che non fanno male a lei e al pianeta, affidandosi alla consulenza di Raffaella per mettere a punto la migliore strategia.

I prodotti Bakel ormai sono parte integrante della beauty routine della modella italiana e saranno protagonisti della sua serie social, disponibile su Youtube, arrivata alla seconda edizione, dal titolo “A letto con Bianca”. Tra i suoi preferiti c’è il trattamento in cabina di 80 min disponibile nelle Spa Bakel: JALU 3 D – PRO.

E’ un trattamento cosmetico di innovazione lanciato da Bakel nel maggio 2020, JALU 3 D, che si avvale della BAKEL 3D Technology, ovvero patches composti da acido ialuronico ingabbiato con una speciale tecnologia capace di essere molto efficace, di facile e immediata applicazione, in più sostenibile grazie alla base bio compostabile sulla quale il cosmetico è posto.

Altro prodotto preferito da Bianca è Cool Eyes, con 18 ingredienti attivi clean per contrastare borse e occhiaie, ridurre il gonfiore nella zona del contorno occhi, minimizzare le rughe sottili, e permettere di avere uno sguardo immediatamente più riposato.

La skincare routine di Bianca Balti: segreti di bellezza

Nel beautycase della supermodella italiana più famosa al mondo, Bianca Balti c’è sempre anche la crema Oxy Regen, potente prodotto anti-età con 35 ingredienti attivi clean che possiedono un’elevata azione idratante e anti-invecchiamento.

“Bevo tanta, tanta acqua. Ultimamente lascio in infusione un cetriolo per tutta la notte, così il giorno dopo posso bere quell’acqua aromatizzata che diventa una sorta di bibita drenante”, ha svelato la top model e attrice. La Balti va matta anche per gli olii, scoperti durante la gravidanza ( ha due figlie) per combattere le smagliature. Li usa per il corpo, ma anche per i capelli.