Caldo afoso senza fine, oggi 6 città da bollino rosso

Il caldo afoso non allenta la presa nemmeno oggi in Italia e – da Milano a Roma, da Napoli a Palermo – con temperature alte e umidità insopportabile si appresta a dominare l'ultimo weekend di agosto, sempre all'insegna del bollino rosso. Oggi, secondo il bollettino del ministero della Salute, sono 6 le città italiane caratterizzate dal livello massimo di allerta: Bari, Firenze, Frosinone, Latina, Roma e Trieste. Va leggermente meglio a Bologna, Perugia, Brescia, Rieti e Venezia che guadagnano 'solo' un bollino arancione. La domanda 'quando finisce il caldo afoso?' ha una parziale risposta nel bollettino relativo alle successive 24 ore. Il caldo non finisce domani. Anzi, la situazione peggiora visto che il bollino rosso sarà abbinato a 8 capoluoghi sui 27 monitorati: si aggiungono infatti Brescia e Perugia. Un gradino più in basso, a livello arancione, si collocano Bologna, Bolzano, Rieti e Verona. Il copione, a giudicare dai modelli e dalle previsioni, rischia di rimanere invariato anche all'inizio della prossima settimana. L'annunciata 'burrasca' di settembre, infatti, potrebbe farsi attendere più del previsto. La perturbazione, che pareva destinata a coinvolgere anche l'Italia, apparentemente sembra proiettata soprattutto verso la penisola iberica e la Francia. Il sole e il caldo intenso dovrebbero rimanere protagonisti nelle città italiane almeno fino al 6 settembre. Solo nel prossimo weekend quindi, a ridosso dell'apertura delle scuole in tutto il paese, l'estate potrebbe congedarsi con l'arrivo del maltempo e con il calo delle temperature. In attesa della svolta, in ogni caso, attenzione a sporadici eventi estremi che potrebbero verificarsi soprattutto sui rilievi, con il rischio di nubifragi e grandinate. —[email protected] (Web Info)