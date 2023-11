Camila Coelho star di YouTube e guru nel settore moda e bellezza, ha svelato alcuni segreti di bellezza che le rendono la pelle super lucente e sana. Scopriamo la sua skincare e l’uso del camu camu.

Camila Coelho: il camu camu al centro della sua skincare

Camila Coelho, star dei social media di origine brasiliano-americana e beauty guru, ha sfilato sulla passerella di Miss Brasil USA nel 2004 e nel 2007, il più grande evento che promuove la bellezza delle donne brasiliane negli Stati Uniti d’America e nel 2010 ha iniziato a caricare video su YouTube. Diventata una vera icona di bellezza sui social, Camila è fondatrice di due marchi.

Il suo marchio di moda omonimo, Camila Coelho Collection, e il suo marchio di bellezza Elaluz che vende al dettaglio direttamente al consumatore. Diventata mamma nel 2022, la Coelho a 35 anni è in splendida forma soprattutto di lei i suoi oltre 10 milioni di followers amano la cura della pelle, che le dona un aspetto meraviglioso. Ecco i principali segreti di bellezza della star di YouTube e imprenditrice beauty.

Nel suo marchio di bellezza Elaluz, Camila Coelho ha detto che l’ingrediente che usa di più è il camu camu, un superfood incredibile capace di illuminare il viso come nessun altro. Per intenderci: ha 30/40 volte in più la Vitamina C di un’arancia! È un ingrediente presente nella sua linea 24 K compreso il contorno occhi. Importantissimo anche l’açai, una sorta di retinolo vegetale presente per questo nella loro crema notte. Senza dimenticare il guaranà, un frutto da cui si estrae uno sciroppo ricco di caffeina – forte 4/5 volte di più rispetto al caffè – “ho voluto, fra gli altri, nel Lip&Cheecks di Elaluz”, dice Camila.

Nella sua skincare routine non può mai mancare la Beauty Water Elaluz perché mantiene la pelle idratata e luminosa. E ancora un lip balm e una matita labbra “a cui davvero non posso rinunciare”, dice Coelho. Poi non manca mai nella sua borsa una crema mani e un correttore che è fondamentale per illuminare e nasconde la stanchezza. Contrariamente a quanto si immagina la routine di Coelho è sorprendentemente semplice. La sua skincare parte dall’idratazione, poiché ricorda Camila che buona tela è tutto quando si tratta di un’applicazione di trucco impeccabile, e “la pelle idratata è una parte così importante”.

Quindi l’influencer brasiliana di bellezza beve molta acqua ogni giorno per idratare la pelle dall’interno e utilizza prodotti per la cura della pelle che non lasciano residui e con molti ingredienti idratanti. Questo approccio aiuta moltissimo anche quando si tratta di prevenire le rughe sottili. Inoltre in pochi sanno che la star di YouTube quando aveva vent’anni, ha iniziato ad avere un sacco di sfoghi cutanei. “La mia prima reazione istintiva è stata quella di smettere di idratare la pelle per seccarla, ma il mio dermatologo mi ha insegnato che in realtà è meglio il contrario. Privare la pelle dell’umidità provoca solo uno squilibrio maggiore”.

Camila Coelho e la skincare routine: beauty tips

Camila Coelho, 35enne beauty guru, influencer e imprenditrice brasiliano-americana, ha più di 10 milioni di follower su Instagram. Coelho è fondatrice di Elaluz e della Camila Coelho Collection, rispettivamente un marchio di bellezza e di moda. È anche membro del consiglio della Epilepsy Foundation, ambasciatrice di END EPILESSY proprio perché lei soffre di epilessia da quando aveva 9 anni ed è madre di suo figlio Kai.

Tra i prodotti essenziali a cui non rinuncia, Camila dice che per avere un corpo luminoso la sua “arma” color bronzo/luminoso è del suo marchio Elaluz, la Terra abbronzante liquida con Camu Camu. Altro prodotto beauty essenziale è lo Shore collagene magico, “Abbiamo tutti bisogno di una dose extra di collagene”, questo è il suo preferito perché è insapore e subito si notano i risultati. Altro segreto della sua skincare facile sono le maschere a luce rossa per costruire il collagene della pelle e per aiutare con elasticità e arrossamenti.

Lo step principale è sempre la pulizia, poi applica un siero, idrata con una crema e applica un olio per il viso per fissare il tutto. Al mattino aggiunge la protezione solare: “Adoro SkinCeuticals Sheer Physical UV Defense SPF 50”. Di notte, infine, aggiunge la Elaluz Overnight Facial Glow che dona un’abbronzatura super graduale ogni notte e si applica come una crema per il viso.