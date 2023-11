Louise Follain, modella e influencer parigina, 27 anni ha la passione per la moda e fotografia da quando era bambina. La trendsetter, seguitissima sui social, condivide tutti i consigli della sua beauty routine facile ed efficace.

Louise Follain: tutti i consigli per una beauty routine facile ed efficace

Louise Follain nata a Parigi, classe ’96, vive tra Parigi e Londra: modella e beauty influencer, Louise è sempre stata appassionata di moda e di fotografia. La moda è stata la sua prima passione che poi negli ultimi anni è diventata il suo primo lavoro. “I vestiti sono il modo in cui mi esprimo. Mi piace leggere le persone attraverso ciò che indossano e mi piace esprimere il mio stato d’animo attraverso i vestiti”, ha detto la modella.

Oltre ad essere una modella a tempo pieno, Louise lavora anche come stilista. Occhi profondi e labbra carnose, fisico longilineo e snello tipico di una modella, la Follain ha rivelato alcuni segreti di bellezza per una pelle perfetta e pronta al set, ma estremamente facile.

Louise parte struccandosi ogni sera e anche la mattina. “Lo usano tutti ed è davvero il migliore. Non c’è nemmeno un dibattito da fare a riguardo. Lo uso per detergere la mattina e la sera ed elimina l’olio dalla pelle”, parlando dell’acqua micellare Bioderma. Per l’idratazione, invece, la stilista usa una crema idratante e rimpolpante Nuxe Crème Fraîche de Beauté. Altro step: maschera labbra. “Mi piace anche fare la Detox Vitamin Mask di Nuxe. Sembra miele e sembra rinfrescante. La mia pelle è così fresca dopo”, dice Follain. Ecco la sua skincare minimal e semplice, ma molto efficace.

Louise Follain e la sua beauty routine: segreti di bellezza

Una delle it-girl francesi da seguire è Louise Follain, modella e stilista parigina, di 27 anni. La nuova Jane Birkin, viene così soprannominata, musa della Nouvelle Vague. In tipico stile francese, la modella conta su una routine facile e veloce anche nel trucco: BB Creme di La Roche-Posay e Touche Éclat di YSL che illuminano il viso e il correttore. Dopo aver uniformato la pelle, prende un po’ di eyeliner liquido L’Oréal e, ovviamente, mascara. “Mi piace sempre mettere molto, molto, molto mascara sotto e sopra”, dice.

Passa poi direttamente al rossetto: in questo caso la Follain segue una serie di regole: deve essere una tonalità pura o rosso scuro; non può essere lucido; e, sebbene possa essere indossato con il mascara, non può mai essere abbinato all’eyeliner. Il tratto distintivo da sempre è la sua frangia piena che cura minuziosamente, per questo si affida agli hairstylist sul set.