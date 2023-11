Il caldo estivo e comunque le temperature elevate in generale, possono rappresentare una criticità per chi si dedica a un’attività fisica intensa come per esempio il running altre attività sportive. Mantenere adeguati livelli prestativi, sia fisici che mentali, quando sia la temperatura che il tasso di umidità sono elevati non è soltanto una mera questione di corretta idratazione – che, beninteso, è fondamentale – ma anche di fornire al corpo tutti i nutrienti necessari affinché il livello prestativo non scada eccessivamente.

A questo proposito, gli integratori per l’energia fisica e mentale possono rappresentare un valido aiuto; cerchiamo quindi di capire qual è il loro ruolo e in che modo possono supportare le prestazioni di un soggetto che intraprende un’attività fisica in giornate di caldo intenso. È però necessario premettere che qualsiasi attività fisica di notevole intensità può essere intrapresa soltanto quando il proprio fisico è allenato a un tale tipo di sforzo, in particolar modo se le condizioni meteo non sono ideali (caldo o freddo eccessivi); questa è una regola di buon senso che non dovrebbe essere mai disattesa.

Energia fisica e mentale: il ruolo degli integratori

Gli integratori alimentari rappresentano un valido supporto per coloro che vogliono ottenere il massimo dal proprio corpo, soprattutto durante i mesi caldi o in periodi di particolare impegno fisico e mentale. Ma quali sono gli integratori più efficaci al riguardo e come possono aiutare? Esistono diverse combinazioni che mostrano una certa efficacia; di seguito alcuni esempi.

Integratori a base di proteine del siero del latte e vitamine – Le proteine del siero del latte sono tra le più utilizzate in ambito sportivo, anche amatoriale, grazie al loro profilo aminoacidico completo. Forniscono al corpo tutti gli aminoacidi essenziali necessari per la “riparazione” e la crescita muscolare (fase di anabolismo) e possono essere di notevole aiuto dopo allenamenti intensi. L’aggiunta di vitamine (in particolar modo quelle del gruppo vitaminico B come la tiamina e la riboflavina) garantisce che l’organismo abbia tutti i micronutrienti necessari per un corretto metabolismo energetico.

Integratori a base di creatina, arginina, citrullina, carnitina e glutatione liposomiale – La creatina è nota per i suoi effetti positivi nell’aumento della resistenza e della forza muscolare, permettendo prestazioni migliori anche sotto stress termico. Arginina e citrullina giocano un ruolo fondamentale nella produzione di ossido nitrico, migliorando la circolazione e l’apporto di ossigeno ai muscoli. La carnitina, invece, aiuta a trasportare gli acidi grassi nelle cellule per essere utilizzati come energia. Infine, il glutatione liposomiale è un potente antiossidante che aiuta a combattere lo stress ossidativo causato dall’attività fisica intensa e dalle elevate temperature.

Integratori a base di aminoacidi essenziali, vitamina C, glutatione liposomiale e N-acetilcisteina – Gli aminoacidi essenziali sono fondamentali per la sintesi proteica e la riparazione muscolare. La vitamina C (acido ascorbico), un antiossidante di provata efficacia, supporta il sistema immunitario e, in parte, riduce l’affaticamento. Il glutatione liposomiale, come detto in precedenza, aiuta a proteggere le cellule dallo stress ossidativo, mentre la N-acetilcisteina è un precursore del glutatione e offre ulteriori benefici antiossidanti.

Conclusioni

Il caldo rappresenta sicuramente un fattore sfidante per lo sportivo (e comunque per tutti coloro che svolgono un’attività fisica costante), ma con la giusta preparazione e un corretto supporto nutrizionale, è possibile affrontare anche le sessioni di allenamento più intense. Gli integratori alimentari, se utilizzati correttamente e in combinazione con una dieta equilibrata, possono rappresentare un valido alleato per garantire energia e resistenza, anche nelle giornate più calde.