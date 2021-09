Cannella: utilizzi in cucina e proprietà dimagranti

La cannella è una spezia largamente utilizzata in cucina, nota per i suoi numerosi benefici sulla salute dell’essere umano e, soprattutto, per le sue proprietà dimagranti. Scopriamo insieme, nei paragrafi che seguono, quali sono i suoi benefici e, soprattutto, come sfruttarla per perdere peso.

Cannella

Originaria dallo Sri Lanka, l’India e il Myanmar, la cannella è una spezia che deriva dalla corteccia dell’albero di cannella. Tuttavia, la tipologia più comune è la Cannella Cassia, coltivata in Cina, Indonesia e Sud-Est asiatico, più facilmente reperibile nei supermercati.

Largamente utilizzata per la preparazione dei dolci, la medicina tradizionale indiana e cinese, tuttavia, si affida ad essa per gli enormi benefici che questa spezia ha dimostrato di avere, ormai da moltissimo tempo.

Cannella: proprietà dimagranti

Apprezzata come trattamento nei problemi gastrointestinali e nel monitoraggio del diabete, in realtà, i benefici che la cannella ha sulla salute dell’essere umano sono veramente enormi.

Ricca di sali minerali e vitamine, la cannella, grazie al calcio e al magnesio in essa contenuti, regola i battiti cardiaci, mentre, attraverso il potassio in essa contenuto, contrasta gli effetti del sodio nel sangue. Il potassio, inoltre, riveste un ruolo di primaria importanza nel funzionamento dei nervi. Il calcio e il magnesio, invece, sono essenziali per la salute delle ossa e la prevenzione dell’osteoporosi.

La cannella svolge azione antinfiammatoria, antibatterica e antifungina, ma è nota e ampiamente utilizzata anche per la sua capacità di favorire la perdita di peso perché, ricca di fibre, spegne il senso di fame, combatte la fame nervosa e riduce l’assorbimento dei grassi.

Appurate le proprietà benefiche della cannella, a questo punto, non vi è da sorprendersi che la spezia è poi l’ingrediente chiave di moltissimi integratori alimentari, in special modo di quelli sviluppati per la perdita di peso.

