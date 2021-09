Dieta 16/8: tutto quello che c’è da sapere sulla dieta di Jennifer Aniston

Jennifer Aniston è una delle attrici più apprezzate da molti anni e, nonostante abbia compiuto ormai 50 anni, la donna continua a vantare un fisico davvero invidiabile. Per restare in forma come la vediamo, l’attrice di Friends segue la dieta 16/8: scopriamo insieme di cosa si tratta.

La dieta di Jennifer Aniston

Per restare in forma nonostate i 50 anni suonati, Jennifer Aniston pone ovviamente una grande attenzione alla propria alimentazione. L’attrice americana infatti si impegna molto per restare in forma sia curando la propria dieta che praticando molto sport.

La dieta 16/8 di Jennifer Aniston

Jennifer Aniston ha di recente svelato il suo segreto per restare in form. L’attrice infatti ha ammesso di seguire la dieta 16/8 e di conseguenza lei mangia cibi solidi solo per 8 ore al giorno seguiti poi da 16 ore di digiuno.

Limitando la finestra di assunzione del cibo si abbassa automaticamente anche il numero di calorie assunte nel corso della giornata. Proprio per questo motivo l’attrice riesce a rimanere in forma senza dover rinunciare ai propri pasti preferiti.

Ogni persona che segue questa dieta ha la possibilità di decidere come regolarsi con gli orari. Ad esempio infatti è possibile fare colazione e smettere di mangiare dopo il primo pomeriggio oppure di saltare la colazione e mangiare tra le 13 e le 21.

L’importanza dell’attività fisica per Jennifer Aniston

Jennifer Aniston si alza al mattino circa alle ore 9 e inizia la sua giornata con una bella spremuta di sedano. Subito dopo inizia una sessione di palestra e poco dopo pratica anche meditazione.

L’allenamento per l’attrice è veramente importante in quanto le consente di restare in forma. La donna pratica sport ogni giorno per almeno 20 minuti, ma chiaramente anche lei si concede alcuni giorni di riposo soprattutto per mantenere il livello di stress basso e rimanere quindi davvero in salute.