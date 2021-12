Capelli che si spezzano e non crescono: cause e rimedi

I capelli che si spezzano e non crescono possono essere la conseguenza di fattori diversi, che possono dipendere da noi stessi o ragioni esterne. Scopriamo insieme le cause comuni e i rimedi naturali sui quali contare per poterli proteggere e curare.

Capelli che si spezzano

I capelli che si spezzano e cadono possono essere la conseguenza di una serie di abitudini, variegate tra di loro, che dipendono dai nostri atteggiamenti sbagliati, oppure, molto più semplicemente, dalla genetica, uso di farmaci per il trattamento di patologie importanti, cambiamenti ormonali, età e molto altro ancora.

La caduta dei capelli può essere improvvisa e graduale, riguardare sia l’uomo e sia la donna, così come pure la fragilità. Più i capelli sono fragili più è probabile che questi si spezzino e cadano, in particolar modo durante il lavaggio o la piega.

Capelli che si spezzano e non crescono

La conseguenza peggiore dell’avere capelli eccessivamente fragili, al punto da spezzarsi e cadere, è la mancata ricrescita. In linea di massima, la perdita dei capelli è naturale e parte integrante del ciclo di vita del capelli stesso, tuttavia, se alla caduta non segue la ricrescita è importante intervenire tempestivamente, allo scopo di recuperare la salute dei capelli e l’autostima perduta.

Se, da un lato, la perdita dei capelli può non preoccupare una persona, dall’altro, sono sempre più numerose quelle persone che sono attente all’immagine, alla cura del corpo e dei capelli allo stesso modo. Fortunatamente, al giorno d’oggi, sono numerose le soluzioni naturali sulle quali contare, sia come forma di prevenzione che come forma di cura vera e propria. Poiché non tutte le soluzioni naturali presenti in commercio funzionano allo stesso modo, il nostro consiglio è quello di affidarvi a Foltina Plus, della quale vi parliamo meglio a partire dal paragrafo che segue.

Capelli che non crescono: rimedino naturale

Anche se i vostri capelli sembrano eccessivamente spenti e trascurati, sappiate che non è mai troppo tardi e le soluzioni naturali grazie alle quali prevenire e curare i capelli danneggiati sono essenziali. Tra queste, Foltina Plus è la prima soluzione naturale in assoluto poiché agisce direttamente sul bulbo pilifero, che sia danneggiato o meno, allo scopo di prevenire e curare, nel caso di danni appena accennati o ben evidenti.

Quelli che seguono sono i principi attivi di Foltina Plus:

l’ Arginina , un amminoacido essenziale per la crescita, la ricrescita e la salute sia dei capelli che del cuoio capelluto nella sua interezza;

, un amminoacido essenziale per la crescita, la ricrescita e la salute sia dei capelli che del cuoio capelluto nella sua interezza; il Fieno Greco , essenziale per la sua capacità di stimolare la microcircolazione, favorendo la riattivazione dei bulbi piliferi per un cuoio capelluto più sano e forte;

, essenziale per la sua capacità di stimolare la microcircolazione, favorendo la riattivazione dei bulbi piliferi per un cuoio capelluto più sano e forte; la Serenoa, il primo principio attivo erboristico, selezionata per la sua capacità di regolarizzare l’attività ormonale, favorire la ricrescita di capelli sani e forti, interrompere la caduta.

Ai fini di un risultato ottimale, si consiglia di applicare poche gocce di Foltina Plus sul cuoio capelluto e massaggiare delicatamente, in senso antiorario, per due volte al giorno, mattina e sera.

