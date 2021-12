Alopecia psicogena: cause e rimedi naturali

L’alopecia è una patologia che si manifesta nella perdita dei capelli, a decorso improvviso o graduale. Esistono forme diverse di alopecia. Quella psicogena, ad esempio, è causata dallo stress e può, pertanto, essere trattata con soluzioni naturali. Scopriamo insieme come fare.

Alopecia psicogena

La perdita dei capelli colpisce sia l’uomo che la donna, indipendentemente dall’età e lo stile di vita, poiché le ragioni alla base possono essere numerose e di natura sia fisiologica che psicologica. Solo molto raramente si può trattare un’alopecia determinata da fattori fisiologici, al contrario, quando l’alopecia è determinata da fattori psicologici, questa, non solo è temporanea, ma può essere affrontata e risolta con soluzioni naturali, come Foltina Plus, di cui vi parleremo meglio a partire dai paragrafi che seguono.

Quando l’alopecia è la conseguenza di fattori psicologici, si parla di “alopecia psicogena”. In questo caso, la perdita dei capelli può essere graduale o improvvisa e seguire forme diverse di perdita. Fortunatamente, l’alopecia psicogena è temporanea ed è proprio per questo motivo che può essere affrontata e risolta con soluzioni naturali.

Alopecia psicogena: cause

Le cause alla base dell’alopecia psicogena sono ancora sconosciute. La bella notizia, tuttavia, è che questa perdita dei capelli, poiché scatenata dallo stress, è temporanea e può essere affrontata e risolta con delle soluzioni naturali, il cui unico obiettivo è quello di trattare il problema alla radice, in modo naturali, senza sconvolgere gli equilibri dell’organismo.

Questa forma particolare di alopecia può subentrare in qualunque stadio della vita e può colpire, indifferentemente, sia l’uomo che la donna. La nascita di un bambino, una separazione o un lavoro nuovo sono solo alcune delle ragioni che, in una determinata persona, possono provocare lo stress e favorire, dunque, l’insorgenza di un’alopecia psicogena.

Alopecia psicogena: rimedi naturali

L’alopecia psicogena, poiché determinata dallo stress, può essere trattata con delle soluzioni naturali, come Foltina Plus, che intervengono senza apportare squilibri all’organismo, proprio perché composte da principi attivi naturali, che non subiscono alcun trattamento chimico.

L’azione sinergica dei principi attivi di Foltina Plus garantisce:

una ricrescita dei capelli più sana e più forte

dei capelli più voluminosi

capelli sempre sani e curati

Questa lozione professionale è la più utilizzato al momento per la caduta dei capelli. Per chi volesse saperne di più, può cliccare qui o sulla seguente immagine

Quelli che seguono sono i principi attivi di Foltina Plus:

l’ Arginina , un amminoacido essenziale per la crescita, la ricrescita e la salute sia dei capelli che del cuoio capelluto nella sua interezza;

, un amminoacido essenziale per la crescita, la ricrescita e la salute sia dei capelli che del cuoio capelluto nella sua interezza; il Fieno Greco , essenziale per la sua capacità di stimolare la microcircolazione, favorendo la riattivazione dei bulbi piliferi per un cuoio capelluto più sano e forte;

, essenziale per la sua capacità di stimolare la microcircolazione, favorendo la riattivazione dei bulbi piliferi per un cuoio capelluto più sano e forte; la Serenoa, il primo principio attivo erboristico, selezionata per la sua capacità di regolarizzare l’attività ormonale, favorire la ricrescita di capelli sani e forti, interrompere la caduta.

Diffidate dalle imitazioni e i prodotti non originali. Foltina Plus è un prodotto esclusivo, che si acquista unicamente online, dal sito ufficiale della casa di produzione del prodotto, raggiungibile dal link che vi segnaliamo. Attualmente, Foltina Plus è in promozione e potrete acquistare due confezioni a 49,00 € . Per prenotare il prodotto è sufficiente compilare correttamente il modulo di acquisto, senza tralasciare alcun dettaglio, e aspettare la telefonata di un operatore. Questi, dopo aver confermato i dati del vostro acquisto, provvederà ad evadere l’ordine, che perverrà direttamente a casa vostra, con consegna espressa, nel giro di un paio di giorni lavorativi. Per quanto riguarda il pagamento, invece, potrete optare per il contrassegno e pagare direttamente al corriere, in contanti, al momento della consegna dell’ordine.