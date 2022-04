Capelli rovinati in estate: come prepararsi al meglio

Avere dei capelli rovinati in estate può essere molto comune, indipendentemente dall’età e l’appartenenza di genere, per questo è importante imparare a prendersene cura. Scopriamo insieme, nei paragrafi che seguono, come proteggere i nostri capelli dai potenziali danni del sole.

Capelli rovinati in estate

Al pari della pelle il sole può danneggiare anche i capelli, pertanto, è necessario prendere delle precauzioni sia in forma preventiva, prima dell’arrivo dell’estate, sia in forma curativa, durante l’estate.

Esistono modi diversi di prendersi cura dei capelli, fortunatamente, senza spendere troppo denaro e investendo su delle soluzioni naturali che non influenzano la qualità di vita o lo stato di salute della persona interessata.

Scopriamo insieme, nei paragrafi che seguono, quali sono i danni che il sole può provocare sui capelli e come prendersene cura in modo naturale.

Capelli rovinati in estate: consigli

Esistono atteggiamenti specifici che noi tutti dovremmo imparare ad assumere per non avere dei capelli rovinati in estate.

Usate regolarmente un balsamo affinché idratare i capelli. Se l’idratazione è importante per il vostro organismo, questa è altrettanto importante anche per i capelli. Ovviamente, utilizzate balsami e shampoo idratanti, olio e serio per capelli da applicare sulle punte per ravvivare le ciocche che, a questo punto saranno ormai secche. In aggiunta, applicate anche maschere idratanti e balsami live-in per una maggiore idratazione.

Non tutti sanno che esistono delle creme solari specifiche per i capelli. Queste si trovano in commercio sotto forma di shampoo, balsamo, olio e spray. Esistono delle creme che possono essere applicate regolarmente. Al pari della pelle, anche i capelli possono subire i potenziali danni del sole, per cui, come applicate la crema solare sulla pelle prima di esporvi al sole, dovrete imparare ad applicarla anche sui capelli.

Non lavate i capelli frequentemente e, se possibile, evitare gli asciugacapelli, i ferri arriccianti o le piastre. Tuttavia, se proprio non potete farne a meno, utilizzate un asciugamano in microfibra, al posto di un comune asciugamano per capelli, affinché assorbire l’umidità ed evitare l’effetto crespo.

Capelli rovinati in estate: rimedio naturale

Trascurare i nostri capelli vuol dire esporli a rischi specifici, che possono essere una fragilità eccessiva, un assottigliamento e, persino, la caduta. Tutti questi problemi possono essere anche la conseguenza di fattori diversi, che nulla hanno a che vedere con i danni del sole estivo. Tuttavia, se questa è la nostra condizione attuale, dovremmo imparare a prendercene cura a maggior ragione onde evitare che la situazione degeneri con il caldo e il sole estivo.

Foltina Plus è la prima lozione professionale in spray naturale grazie alla quale proteggere i nostri capelli per limitare e prevenire i danni da caduta, assottigliamento e fragilità eccessiva. La lozione agisce direttamente sul bulbo pilifero, spento e danneggiato, allo scopo di risvegliarlo e riattivarlo attraverso l’azione sinergica dei seguenti principi attivi:

Arginina , un amminoacido essenziale per la crescita, la ricrescita e la salute sia dei capelli che del cuoio capelluto nella sua interezza;

, un amminoacido essenziale per la crescita, la ricrescita e la salute sia dei capelli che del cuoio capelluto nella sua interezza; Fieno Greco , essenziale per la sua capacità di stimolare la microcircolazione, favorendo la riattivazione dei bulbi piliferi per un cuoio capelluto più sano e forte;

, essenziale per la sua capacità di stimolare la microcircolazione, favorendo la riattivazione dei bulbi piliferi per un cuoio capelluto più sano e forte; Serenoa Repens, il primo principio attivo erboristico, selezionata per la sua capacità di regolarizzare l’attività ormonale, favorire la ricrescita di capelli sani e forti, interrompere la caduta.

Grazie ai benefici e alla sicurezza di utilizzo, è definito come la migliore lozione naturale per la cura del capello

Per chi volesse saperne di più, può cliccare qui o sulla seguente immagine

Diffidate dalle imitazioni e i prodotti non originali. Foltina Plus è un prodotto esclusivo, che si acquista unicamente online, dal sito ufficiale della casa di produzione del prodotto, raggiungibile dal link che vi segnaliamo. Per prenotare il prodotto è sufficiente compilare correttamente il modulo di acquisto, senza tralasciare alcun dettaglio, e aspettare la telefonata di un operatore. Questi, dopo aver confermato i dati del vostro acquisto, provvederà ad evadere l’ordine, che perverrà direttamente a casa vostra, con consegna espressa, nel giro di un paio di giorni lavorativi. Attualmente, Foltina Plus è in promozione stagionale e potrete acquistare due confezioni a 49,00 €. Per quanto riguarda il pagamento, invece, potrete optare per il contrassegno e pagare direttamente al corriere, in contanti, al momento della consegna dell’ordine.