Bibione Thermae per il tuo benessere fisico e mentale

Trascurare il benessere fisico e mentale può, alla lunga, portare ad uno stato di malessere che andrà inevitabilmente ad influire sul proprio umore e sul grado di sopportazione che si ha del contesto relazionale, familiare e lavorativo. Prendersi cura di sé stessi è dunque un imperativo che non si può sottovalutare: cosa c’è di meglio di un centro benessere e termale a pochi passi dal mare di Bibione? La risposta è pressoché scontata. Lo stabilimento Bibione Thermae si muove proprio in tal senso, offrendo ai propri clienti una vasta gamma di servizi di qualità in una struttura moderna e convenzionata con il SSN. Piscine termali, cure termali, area wellness, Spa beauty farm e un personale altamente qualificato in grado di individuare le metodologie curative e riabilitative più appropriate per i clienti con problemi di salute accolgono gli ospiti di tutte le età. Essendo aperta tutto l’anno, la struttura diventa un punto di riferimento anche durante la stagione balneare. Infatti, molti ospiti uniscono la vacanza al mare di Bibione con un ciclo di terapie indicate per adulti e bambini.

Bibione Thermae: dove il mare, le cure termali e riabilitative si incontrano

Bibione Thermae sorge a Bibione, frazione del comune di San Michele al Tagliamento, in Veneto, da molti conosciuto come un centro ideale per le vacanze all’insegna del relax e del divertimento. La struttura, oltre ai servizi interni, vanta anche una collocazione di grande interesse per gli amanti della natura e del mare in quanto è immersa in un’ampia pineta che si affaccia su una delle più belle spiagge dell’Adriatico. Oltre alle cure termali a Bibione Thermae ci sono la SPA Beauty Farm, numerose piscine termali – sia all’aperto che al chiuso -, fornite di idromassaggi, giochi d’acqua per grandi e piccoli, e un’area wellness d’eccellenza con saune, bagno turco, bagni alle erbe, polarium, solarium e servizi di ristoro.

Le cure termali a Bibione Thermae

Gli ospiti di Bibione Thermae hanno a disposizione una serie di cure termali che permetteranno loro di rigenerare il corpo allontanando lo stress il più delle volte provocato dai ritmi frenetici della vita moderna. In particolare, le cure convenzionate con il Sistema Sanitario Nazionale sono le inalazioni, adatte ad adulti e bambini, specifiche per le patologie delle alte vie aeree, la fangobalneoterapia, rivolta in particolare a chi soffre di problemi articolari, le ventilazioni polmonari e le cure otorinolaringoiatriche, un vero toccasana per la sordità rinogena. Oltre alle cure convenzionate con il SSN, vi sono l’idrocolonterapia, che consente di ripulire a fondo l’intestino, la dietologia, per imparare ad avere un rapporto più sano con l’alimentazione, la medicina estetica, volta a correggere naturali imperfezioni del corpo. Infine, grande attenzione è rivolta alle visite mediche specialistiche e alla diagnostica posta in essere da medici esperti operanti all’interno della struttura e dall’attività fisioterapica e di riabilitazione, dove è presente l’idrokinesiterapia in acqua termale, vero fiore all’occhiello della struttura bibionese.

Bibione Thermae: le piscine termali, l’area wellness e la Spa

Lo stabilimento ha al suo interno anche un’area wellness, SPA beauty farm e piscine termali, pensate per garantire agli ospiti un elevato grado di benessere. Nell’area wellness è possibile seguire percorsi studiati su misura scelti dal cliente o indicati dal personale in una vera e propria degustazione. Se ci si vuole dedicare qualche altro momento di benessere, sono messi a disposizione anche l’aufguss (o gettata di vapore) con oli essenziali, il bagno ipersalino, le docce emozionali, il bagno turco e gli impacchi nutrienti, drenanti e leviganti fatti utilizzando l’argilla all’alga verde spirulina, quella bianca alla foglia di vite, la gelatina all’alga blu, ecc. Anche il percorso Spa offre una variegata quantità di servizi da poter scegliere, dai più classici massaggi con olio di candela e olio solido, allo Shiatsu, Maori, Lomi Lomi, Thai, Sarvanga Abhyanga, Udvartana, Hot stone, Aromaterapia, Hot chocolate, Linfodrenaggio e Riflessologia plantare. Grande attenzione è rivolta poi anche ai trattamenti viso e corpo, oltre che al peeling, alle maschere e agli impacchi. Un clima di relax assoluto e costruito anche grazie alle piscine termali munite di cascate, geyser e idromassaggi benefici e stimolanti.

Come raggiungere Bibione Thermae

Bibione Thermae si trova a Bibione in via delle Colonie 3. Nel raggio di 100 km ha i principali centri abitati del Veneto e del Friuli-Venezia Giulia, oltre ad essere facilmente raggiungibile da tutti gli aeroporti della zona.