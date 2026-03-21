Celebrando la dieta mediterranea in Sicilia: eventi, scuole e ristoranti coinvolti

Inizia oggi, primo giorno di primavera, la seconda edizione della Settimana della dieta mediterranea in Sicilia, un’iniziativa promossa da AssoCEA Messina APS per prolungare la Giornata Regionale della Dieta Mediterranea introdotta con la L.R. n. 12 del 2026. Il calendario si svolge tra il 21 e il 29 marzo 2026 e comprende convegni online, cene nei ristoranti locali, laboratori nelle scuole e visite in azienda, con l’obiettivo di mettere in relazione sapori tipici, pratiche agricole e tutela del paesaggio.

Perché questa iniziativa: valori e obiettivi

La legge regionale, sostenuta dall’ARS e dalla prima firmataria Angela Foti, promuove la valorizzazione della dieta mediterranea come elemento identitario dell’Isola. L’intento è duplice: da un lato rafforzare percorsi sinergici tra enogastronomia, oleoturismo, agricoltura e turismo; dall’altro evidenziare il ruolo centrale della Sicilia nel contesto mediterraneo. La dieta è inoltre considerata uno strumento concreto per perseguire gli obiettivi di sostenibilità dell’Agenda ONU 2030, mettendo in relazione scelte alimentari e salvaguardia ambientale.

Il calendario: uno sguardo d’insieme

Il programma è ampio e diffuso sul territorio, con appuntamenti che coinvolgono ristoranti, scuole, musei e aziende agricole. Oltre al convegno inaugurale online, i ristoranti propongono serate tematiche per presentare piatti della tradizione, mentre le scuole ospitano cucinate collettive e incontri di educazione ambientale, civica e alimentare. Le attività prevedono anche visite in campo e momenti di degustazione legati a prodotti locali come grani antichi, legumi e oli extravergini, per costruire un percorso esperienziale che unisce convivialità e conoscenza.

Eventi pubblici e serate nei ristoranti

Tra gli appuntamenti aperti al pubblico si segnala il convegno online di sabato 21 marzo 2026 ore 17:00, intitolato “Saperi, Sapori e Salvaguardia. La Dieta Mediterranea: un’alleanza tra Ambiente e Clima per diventare Custodi del Paesaggio”. Sempre sabato 21 marzo 2026 ore 20:00 il ristorante Degusto a Galati Mamertino presenta “Mettete un Piatto nei Vs. … Menù”. Domenica 22 marzo 2026 ore 20:00 il ristorante Da Onofrio a Furci Siculo ospita la prima edizione della cena sociale di AssoCEA Messina APS “Sole, Olio e Sapori: il Tuo Viaggio Mediterraneo”; nella stessa serata il ristorante Le Macine alle Lipari propone un altro piatto della tradizione. Sabato 28 marzo 2026 ore 20:00 il Da Onofrio replica l’iniziativa, mentre domenica 29 marzo 2026 ore 12:00 il ristorante Antichi Sapori Mediterranei a Caltagirone presenta ulteriori piatti locali.

Laboratori scolastici, incontri comunitari e visite in azienda

Il programma educativo include numerose “cucinate” e lezioni pratiche: lunedì 23 marzo 2026 ore 10:00 pasta e fagioli con l’olio presso l’I.I.S. Antonello da Messina; lunedì 23 marzo 2026 ore 18:00 l’incontro “L’Ecologia nel Piatto”; martedì 24 marzo 2026 ore 10:00 pasta e lenticchie con l’olio all’I.C. Giovanni Verga di Scordia e alla Scuola dell’Infanzia Salvo Basso; mercoledì 25 marzo 2026 ore 10:00 spaghetti e olio all’I.C. Santa Teresa di Riva; giovedì 26 marzo 2026 ore 10:00 cucina e convegno su De.Co. a Palermo con I.P.S.S.E.O.A. Pietro Piazza e I.C. De Amicis – Da Vinci; venerdì 27 marzo 2026 ore 10:00 iniziative a Corleone con l’I.I.S.S. “Don Giovanni Colletto”. Domenica 29 marzo 2026 ore 10:00 l’Azienda Agroecologica Carbonia ad Aragona apre i campi e propone un pranzo con macco di fave, in collaborazione con il Biodistretto Agroecologico Valle dei Templi.

Partecipazione, reti e risorse utili

La manifestazione mette insieme istituzioni, associazioni, scuole, operatori enogastronomici e realtà del territorio: una rete che valorizza competenze diverse e promuove la diffusione di buone pratiche. Per partecipare o seguire gli eventi è possibile consultare la pagina Facebook di AssoCEA Messina APS all’indirizzo https://www.facebook.com/ceamessinaonlus e assistere alle dirette sul canale YouTube https://www.youtube.com/@AssoCEAMessinaAPS2008/streams. L’approccio è pensato per coinvolgere bambini, ragazzi e adulti attraverso attività pratiche e momenti di confronto, con l’obiettivo di fare della dieta mediterranea non solo uno stile alimentare, ma un modello di tutela del paesaggio e di promozione della sostenibilità.