Da Jhana Loft agli arresti di Catania: insegnanti, indagini e movente

In questo pezzo proponiamo due racconti distinti che, pur muovendosi su piani diversi, danno un quadro dell’attualità culturale e giudiziaria: da un lato la presentazione dello staff di Jhana Loft, uno spazio dedicato allo yoga e al benessere; dall’altro la ricostruzione di un grave episodio criminale che ha coinvolto Catania e l’agro di Carlentini. Entrambi i temi rivelano come pratiche collettive — la condivisione di una lezione o la rete di rapporti criminali — possano influire profondamente sulla vita delle persone.

Nel profilo del centro e dei suoi insegnanti emergono percorsi formativi, stili di pratica e approcci diversi allo yoga; nella cronaca giudiziaria si trovano invece tecniche investigative e elementi che hanno portato a due provvedimenti cautelari per un delitto avvenuto il 5 gennaio 2026. Di seguito approfondiamo prima la realtà di Jhana Loft e poi i fatti di cronaca, con i riscontri tecnici e il movente ipotizzato dagli investigatori.

La proposta di Jhana Loft: insegnanti e approccio

Jhana Loft si propone come un centro yoga che unisce varie sensibilità: insegnanti con formazioni eterogenee che spaziano dall’Ashtanga al Vinyasa, dal Kundalini all’Hatha. Il team è composto da professionisti che portano esperienze personali e certificazioni specifiche, come il RYT 250h o il RYT 200, e che affrontano la pratica non solo come esercizio fisico ma anche come percorso di consapevolezza.

Profili e percorsi individuali

Tra gli insegnanti, alcuni esempi rappresentativi mostrano la varietà presente: un docente con certificazione RYT 250h che predilige lezioni in cui si pratica insieme alla classe come allievo e guida; una giornalista e insegnante di Pilates che sottolinea la connessione corpo-mente per migliorare postura e autostima; e un’insegnante cresciuta nello sport equestre che ha scoperto nello yoga una strada per trasmettere ascolto ed empatia.

Specializzazioni e pratiche complementari

Altre figure portano competenze specifiche: insegnanti formate in Kundalini, Ashtanga Vinyasa e tecniche di Pranayama, così come professioniste che integrano pratiche anti-età come il Gua Sha, massaggi linfodrenanti per il viso e concetti di bio cosmetologia. Il centro punta quindi a un’offerta che spazia dalla salute posturale alla cura estetica non invasiva, garantendo percorsi mirati per diverse esigenze.

Indagine e arresti per l’omicidio collegato alla criminalità organizzata

Le forze dell’ordine hanno eseguito due misure cautelari per fatti riconducibili a un omicidio avvenuto il 5 gennaio 2026 tra Catania e Carlentini. L’operazione, coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia e condotta dai Comandi Provinciali dei Carabinieri di Catania e Siracusa con supporti esterni, ha portato all’arresto di due persone gravemente indiziate di omicidio, soppressione di cadavere, porto di armi e incendio, il tutto aggravato dal metodo mafioso.

Scoperta del corpo e primo intervento

La sequenza investigativa è iniziata nella mattina del 6 gennaio 2026, quando nelle campagne di Carlentini è stato ritrovato il corpo carbonizzato di P.S.A. all’interno dell’autovettura a lui in uso. Nonostante i tentativi degli autori di cancellare le tracce mediante l’incendio del veicolo, gli investigatori hanno repertato elementi utili come tracce ematiche, segni di colluttazione, una ciocca di capelli, una collana strappata e un bossolo parzialmente combusto, che hanno permesso di ricostruire la dinamica del delitto.

Tecniche investigative e individuazione del luogo del delitto

Determinante è stata l’analisi dei sistemi di tracciamento e dei dati GPS dell’auto della vittima: questi hanno condotto gli inquirenti alla spiaggia adiacente al complesso residenziale Villaggio