Il decalogo della Dieta Mediterranea come leva per la cooperazione agricola

Un recente confronto promosso da Legacoop a Perugia ha posto sotto i riflettori il ruolo della Dieta Mediterranea non solo come scelta alimentare, ma come progetto culturale e di sistema. L’evento è nato dal decalogo del Manifesto cooperativo, un testo che propone dieci principi per rivedere il rapporto tra cibo, salute, lavoro e territorio, con un’attenzione particolare alla sostenibilità ambientale e alla giustizia sociale.

La discussione ha coinvolto istituzioni, imprese cooperative e rappresentanti del mondo agricolo, mettendo in evidenza l’esperienza umbra come caso esemplare. In questa regione la cooperazione agroalimentare è una componente radicata della filiera: dalle aziende di trasformazione lattiero-casearia ai mulini, fino alla ristorazione collettiva e alla distribuzione organizzata, le cooperative rappresentano un presidio economico e sociale per le comunità locali.

Un manifesto per ripensare il sistema agroalimentare

Il Manifesto cooperativo della Dieta Mediterranea traduce in dieci punti una visione che mira a conciliare produzione e consumo: accesso a cibo sano per tutti, tutela della biodiversità, dignità del lavoro agricolo e valorizzazione delle comunità. Non si tratta di una lista di alimenti, ma di un modello culturale che interpreta la dieta come relazione tra chi coltiva e chi consuma, tra generazioni e tra uomo e ambiente. Il documento indica anche la necessità di costruire filiere trasparenti e responsabili, capaci di reagire alle tensioni di mercato e ai cambiamenti climatici.

Cosa significa il decalogo nella pratica

Il decalogo propone azioni concrete: rafforzare le reti cooperative, promuovere pratiche agricole che preservano il suolo e la biodiversità, garantire salari dignitosi e condizioni di lavoro tutelate, favorire l’accesso a prodotti locali di qualità. In termini operativi si traduce in investimenti in ricerca e formazione, promozione di mercati locali e politiche di filiera che mettano al centro la sostenibilità economica e ambientale. L’obiettivo è trasformare la Dieta Mediterranea da patrimonio culturale a leva di sviluppo territoriale.

Il modello umbro: cooperazione come pilastro

L’esperienza dell’Umbria è stata al centro del dibattito come esempio di come la cooperazione possa generare valore condiviso. Secondo i rappresentanti locali, le cooperative hanno costruito filiere integrate, sostenendo produttori e mantenendo vivo il tessuto rurale. Danilo Valenti, alla guida di Legacoop Umbria, ha sottolineato che il cibo è un elemento che tiene insieme salute, lavoro, ambiente e comunità, e che la cooperazione rende possibile un equilibrio tra qualità produttiva e tutela del territorio. Questo approccio è particolarmente prezioso in un contesto segnato da instabilità dei mercati e pressioni climatiche.

Esempi concreti nelle filiere locali

Nel territorio umbro la rete cooperativa tocca settori diversi: dalla trasformazione lattiero-casearia alla molitoria, dalla ristorazione collettiva alla distribuzione organizzata. Cooperative come quelle che rappresentano produttori di olio, vino, cereali, legumi e latticini lavorano su filiere corte e sistemi di valorizzazione del prodotto locale. Lavorare insieme significa condividere strumenti di commercializzazione, investire in innovazione e presidiare il territorio anche dal punto di vista sociale, favorendo occupazione e coesione.

Costruire alleanze per uno sviluppo territoriale concreto

Il confronto moderato da Sara Guidelli di Legacoop Agroalimentare ha rimarcato l’importanza di alleanze tra imprese, istituzioni e mondo della ricerca per tradurre il manifesto in politiche e progetti reali. Andrea Radicchi ha ricordato che la Dieta Mediterranea è coerente con l’identità cooperativa perché entrambe valorizzano relazioni e partecipazione. Tra i partecipanti si sono alternati rappresentanti della Provincia, delle associazioni di categoria e della grande distribuzione, confermando la necessità di un dialogo ampio per attuare percorsi di sviluppo sostenibile.

In chiusura, i promotori hanno indicato la strada da seguire: promuovere filiere trasparenti, sostenere la formazione e l’innovazione, tutelare la biodiversità e garantire l’accesso equo al cibo. Il progetto non è una celebrazione del testo, ma una proposta concreta per fare della Dieta Mediterranea uno strumento di crescita che unisce cooperazione, qualità delle produzioni e responsabilità verso il territorio.