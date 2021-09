I cibi acidi da evitare per il reflusso gastroesofageo

Il reflusso gastroesofageo è una condizione patologica che provoca rigurgito acido e bruciore di stomaco. Le cause di tale patologia possono essere diverse, ma anche alcuni cibi acidi sono responsabili di tale condizione. Scopriamo insieme quali sono.

Reflusso: i cibi acidi sono gli unici responsabili?

Il reflusso gastroesofageo si caratterizza per alcuni sintomi specifici. La patologia si manifesta con dolori e bruciori che si irradiano nella parte alta dello sterno, acidità in bocca, raucedine e anche tosse. Talvolta, il reflusso si deve anche alla posizione supina che assumiamo la notte mentre dormiamo, perché tale posizione favorisce la risalita di acidi dello stomaco.

Reflusso: i fattori di rischio oltre ai cibi acidi

Vi sono alcuni fattori che favorirebbero la comparsa del reflusso gastroesofageo.

Le donne dopo i 40 anni sarebbero più predisposte a soffrirne rispetto agli uomini, ma anche l’obesità o il sovrappeso possono favorire la comparsa della patologia. Al contrario, il raggiungimento del peso forma riduce in maniera considerevole i sintomi.

Praticare attività fisica è un altro elemento fondamentale per prevenire la comparsa del reflusso: praticare sport con regolarità non solo favorisce il benessere generale dell’organismo, ma scongiura il rischio di reflusso gastroesofageo.

Altri fattori che favoriscono la patologia sono l’Helicobacter Pylori, l’abuso di caffè, alcol e droghe, l’ernia Jatale nonché una cattiva alimentazione.

Reflusso: i cibi acidi da eliminare

L’alimentazione gioca un ruolo molto importante nella comparsa o meno del reflusso gastroesofageo, ecco perché bisogna fare attenzione a ciò che si mangia. Vi sono, infatti, alcuni cibi acidi che accentuano la sintomatologia, peggiorando la situazione. Tali alimenti sono gli agrumi, i pomodori, le salse, l’aglio, la cipolla, cibi piccanti e molto speziati, la menta, cibi ricchi di grassi, sughi e piatti elaborati.

Al posto di questi alimenti è bene preferire cibi che aiutano a tenere sotto controllo i sintomi, come pesce magro, carni bianche, cereali integrali, olio extravergine di oliva, frutta come banane, fragole, mele, pere e pesche, verdura come carote, patate, cavolfiori e broccoli. Ancora, altri alimenti che attenuano il reflusso sono lo zenzero, le mandorle e infusi a base di camomilla, malva e melissa.