Charlotte Casiraghi, celebre nel mondo come la secondogenita della principessa Carolina di Monaco e di Stefano Casiraghi, è apparsa visibilmente in super forma. Ecco la dieta che segue.

La dieta di Charlotte Casiraghi

Charlotte Casiraghi principessa di Monaco, figlia di Carolina di Monaco e di Stefano Casiraghi, nipote del Principe Alberto, è stata tra le protagoniste assolute del Ballo della Rosa 2024, tradizionale gala nella Salle des Étoiles dello Sporting Monte-Carlo, organizzato per la Fondazione Principessa Grace. In formissima, la principessa Charlotte si è separata dal marito Dimitri Rassam, produttore cinematografico francese, da cui ha avuto suo figlio Balthazar e ora ha un nuovo compagno: si tratta di Nicolas Mathieu, 45 anni, scrittore, diventato famoso nel 2014 con il libro Aux animaux la guerre.

A 37 anni la principessa di Monaco, Charlotte si conferma icona di stile e bellezza, regina indiscussa dell’eleganza e bon ton, mamma di due figli, appassionata di equitazione, Charlotte ha partecipato a numerosi concorsi di salto ad ostacoli, fra cui il Global Champions Tour, con buoni risultati. Oltre a vincere numerosi trofei, la principessa Charlotte diventa presto un’icona di stile anche grazie ai suoi completi da cavallerizza firmati Gucci. Ma cosa sappiamo della sua forma smagliante attuale?

La Casiraghi, secondogenita di Carolina di Monaco e nipote di Grace Kelly, ha dichiarato a 37 anni di seguire una dieta varia e sana ma di non essere troppo ossessionata dal cibo. “Penso che non esista un cibo buono o cattivo, il segreto è mangiarlo quando serve”, ha detto la principessa ammettendo però che acquista il cibo solo nei supermercati biologici. Inoltre Charlotte consuma pochissima carne, preferendo di gran lunga proteine magre, pesce, verdura e frutta. Dopo aver avuto due figli, la nipote di Grace Kelly si mantiene in forma facendo esercizio regolarmente. “L’equitazione è la mia passione”, ha spiegato Charlotte che ha iniziato ad andare a cavallo già a 4 anni.

Casiraghi è molto ammirata e anche “invidiata” perché subito dopo le gravidanze non ha perso molto tempo per ritrovare la sua linea ideale e gli piace mantenere un certo equilibrio anche nella quotidianità. Non segue una dieta particolare ma sane abitudini che fanno la differenza, come per esempio fare tanti ma piccoli pasti durante la giornata. In questo modo, Charlotte non si priva di nulla anche se ovviamente cerca il più possibile di tenersi alla larga dai dolci e cibi grassi, prediligendo alimenti biologici.

Charlotte Casiraghi e la dieta: cosa mangia la nipote di Grace Kelly?

Charlotte Casiraghi, nipote di Grace Kelly, e secondogenita della principessa Carolina di Monaco e dello scomparso Stefano Casiraghi, è considerata da sempre tra le più belle e raffinate della corte di Monaco. A 37 anni Charlotte, con due gravidanze alle spalle, appare in forma strepitosa e non è un caso se su di lei tempo addietro puntò tutto il marchio di lusso Gucci. Ma non è solo merito di genetica ma di tanti sacrifici e uno stile di vita sano, da sempre.

La forma fisica tonica e asciutta della principessa Charlotte è dovuta, oltre alla dieta sana rivelata in precedenza, anche allo sport giornaliero. La principessa è sempre stata, infatti, una sportiva fin da piccola. La sua passione per l’equitazione ha dato i suoi frutti anche come quasi una professionista in questo campo. Andare a cavallo è, inoltre, un ottimo sport che aiuta a tonificare glutei, gambe e braccia contemporaneamente durante l’allenamento.

Charlotte Casiraghi non rinuncia però nemmeno al suo allenamento giornaliero, oltre alle cavalcate, che l’aiuta a mantenersi in forma. In inverno la princess di Monaco ama praticare anche lo sci e lo snowboard, in conclusione uno stile di vita sano come il suo e tanto sport la rendono tutt’ora un’icona di bellezza.