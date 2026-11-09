I protagonisti della cucina cilentana rivelano i segreti di una dieta antica e gustosa.

Nel cuore del Parco Nazionale del Cilento, una serie di interviste condotte da Rossella Galletti e Mariangela Bianco ha messo a fuoco le parole dei ristoratori più noti della zona. L’obiettivo è chiaro: far emergere le ragioni per cui la dieta mediterranea resta una delle scelte più salutari e apprezzate al mondo, attraverso la lente dei maestri della cucina locale.

Le riprese, curate da Mariangela Bianco, hanno catturato momenti di autentica passione, mentre gli chef descrivono le proprie ricette, le tradizioni tramandate di generazione in generazione e l’importanza di rispettare il territorio. In questo articolo si riassumono i punti salienti emersi da questi incontri, organizzati in tre ampie sezioni.

Le radici della dieta mediterranea nel territorio cilentano

Il primo tema affrontato riguarda le origini storiche del modello alimentare. I ristoratori sottolineano che il Cilento è stato inserito nella lista UNESCO per la sua cultura gastronomica, un riconoscimento che affonda le radici nei secoli di agricoltura di sussistenza. Gli antichi podere coltivavano olivi, vigneti e ortaggi autoctoni, creando un’ecosistema che favoriva cibi freschi, stagionali e poveri di processi industriali.

Secondo le testimonianze, la posizione geografica – affacciata sul Mar Tirreno e protetta dalle montagne – ha favorito una dieta ricca di pesce, frutta secca e cereali integrali. Il clima mite permette la crescita di erbe aromatiche come rosmarino, origano e basilico, aromi che ancora oggi costituiscono il profumo caratteristico dei piatti cilentani.

Ingredienti protagonisti secondo i chef del Cilento

Quando si passa alla tavola, gli chef evidenziano quattro gruppi alimentari che costituiscono il fulcro delle loro ricette. Il primo è l’ olio extravergine di oliva, descritto come “l’oro liquido” capace di conferire sapidità e antiossidanti. Il secondo gruppo comprende i pomodori San Marzano e altre varietà locali, apprezzati per la loro dolcezza naturale.

Il terzo elemento fondamentale è il pesce azzurro – acciughe, sardine, alici – pescato in modo sostenibile lungo la costa cilentana. Infine, le leguminose come lenticchie e ceci, ricche di proteine vegetali, completano il quadro. Gli intervistati ribadiscono che la combinazione di questi ingredienti non solo garantisce gusto, ma anche equilibrio nutrizionale.

Le tecniche di cottura che conservano sapore e salute

Un aspetto ricorrente è la preferenza per metodi di cottura che preservano le proprietà organolettiche degli alimenti. Grigliate leggere, cotture al forno a basse temperature e saltati in padella con poco olio sono le tecniche più indicate. I cuochi affermano che un cotto veloce mantiene intatti i nutrienti, soprattutto le vitamine idrosolubili presenti nelle verdure.

Benefici per la salute e consigli pratici per la tavola quotidiana

Le interviste convergono su un messaggio centrale: la dieta mediterranea non è solo un insieme di ricette gustose, ma un vero e proprio modello di benessere. Gli esperti citano studi epidemiologici che mostrano una riduzione del rischio di malattie cardiovascolari, diabete di tipo 2 e alcuni tipi di cancro tra chi segue regolarmente questo stile alimentare.

Tra i consigli pratici, emergono tre linee guida facili da integrare nella vita di tutti i giorni: (1) consumare una porzione di frutta o verdura ad ogni pasto; (2) sostituire il burro con olio d’oliva extra vergine; (3) privilegiare il pesce azzurro almeno due volte a settimana. I ristoratori concludono invitando i lettori a sperimentare a casa, iniziando con piatti semplici come la “insalata di pomodori e olive” o la “pasta integrale con sugo di sardine”.

Le parole di Rossella Galletti, Mariangela Bianco e dei più famosi chef cilentani confermano che la dieta mediterranea è un patrimonio vivente, capace di unire gusto, tradizione e salute in un unico piatto.