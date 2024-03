Cimici dei letti: come prevenire un’invasione

Alcuni insetti possono arrivare a pungere perché attratti da ciò che esaliamo durante il sonno. Si tratta delle cimici dei letti che agiscono durante la notte causando pomfi e prurito. Sono insetti facilmente riconoscibili e facili da allontanare con metodi e repellenti efficaci e validi come raccontiamo nei paragrafi a seguire.

Cimici dei letti

Note con il termine scientifico di Cimex Lectularius, le cimici dei letti sono insetti facilmente riconoscibili anche perché di colore rosso marrone. Hanno una grandezza di circa 6-8 millimetri e la forma a cuore. Hanno una durata della vita fino a 6 mesi. In base a uno studio sembra siano esemplari più antichi di quanto si pensi, anche se si sono diffuse parecchio durante gli ultimi anni.

La femmina tende a deporre fino a 5 uova al giorno con l’uovo che si schiude in 10 giorni circa diventando adulto nel giro di un mese. Sono insetti particolarmente sensibili alle basse temperature, quindi al freddo e tendono a rintanarsi in casa dove si annidano tra valige, coperte, materassi, cuscini e vestiario.

Le testate del letto, le tende, le crepe nei muri sono soltanto alcuni dei luoghi dove si annidano le cimici dei letti nella propria abitazione. Tendono a prediligere e ad amare superfici ruvide come carta e legno. Nei luoghi pubblici sono presenti là dove vi è meno luce e dove possono dormire, quindi strutture ricettive, alberghi, ecc.

Si chiamano in questo modo proprio perché si annidano soprattutto nei letti e nelle camere delle varie case dove si nascondono molto bene per poi aggirarsi durante la notte e cominciare ad agire.

Cimici dei letti: perché pungono

Innanzitutto, le cimici dei letti tendono a pungere in quanto insetti ematofagi, quindi si nutrono di sangue umano. Tendono a colpire soprattutto la notte dal momento che non amano particolarmente le condizioni di luce e possono agire senza problemi. Pungono perché attratte dal calore del corpo durante la notte e dalle emissioni di anidride carbonica.

Le punture di questi parassiti non sono affatto dolorose, anzi tendono a scomparire in pochi giorni. Lasciano soltanto un po’ di prurito e pomfi soprattutto nella zona delle braccia e delle gambe che sono maggiormente scoperte. Risulta poi molto facile capire se si è stati punti dal momento che le loro punture non sono lineari.

Di fronte alle punture e ai pomfi delle cimici dei letti sarebbe meglio optare per dei prodotti che possono aiutare a superare il rossore e il prurito che causano in pochi giorni. In caso di infestazione di questi parassiti sarebbe meglio non spargere i vestiti in altre stanze in quanto si corre il rischio di invaderle e fare attenzione anche al materasso controllandolo bene.

Cimici dei letti: rimedio naturale

Per evitare di essere morsi e avere un’infestazione delle cimici dei letti, la cosa migliore è affidarsi a prodotti che siano efficaci e a lungo termine. Il migliore, secondo le opinioni dei consumatori, è Ecopest Home, un repellente che permette a questi insetti di allontanarsi da casa per una tranquillità e sicurezza maggiore degli ambienti domestici.

Un dispositivo unico nel suo genere in quanto tecnologico quindi funzionante per via dell’interferenza magnetica e degli ultrasuoni che questi insetti sono in grado di captare e di allontanarsi immediatamente. Un repellente che dona sicurezza e non è nocivo per gli esseri umani e animali domestici, in generale.

Questo repellente è particolarmente adatto in quanto è in grado di allontanare non solo le cimici dei letti, ma anche parassiti quali le formiche, le mosche, le zanzare e i roditori. Agisce su un raggio d’azione di circa 250 metri quadrati quindi coprendo un’area ampia e vasta della casa collegandolo semplicemente alla presa di corrente.

Un repellente come Ecopest Home è funzionale anche perché salutare, quindi non dannoso. Ecologico e al tempo stesso silenzioso per la quiete pubblica.

