Cimici del letto e bambini: come difenderli dalle punture

La presenza di alcuni insetti in casa rischia di disturbare, non solo per il fastidio, ma anche per le punture che possono causare ai bambini. Sono le cimici del letto che lasciano pomfi rossi pruriginosi che possono infastidire. Proviamo a capire come intervenire e liberarsi da questi parassiti che invadono casa.

Cimici del letto

Note anche con il nome di cimici dei materassi, le cimici del letto sono insetti infestanti che si nutrono di sangue umano e che possono infastidire tutti, compreso i bambini. Sono parassiti alquanto infestanti e invasivi che possono riprodursi molto rapidamente e di conseguenza proliferare per la stanza e la casa.

Sono attratte dai luoghi caldi dove tendono a rifugiarsi e si trovano qui, come dice il nome in camera da letto, in quanto attratte dall’anidride carbonica che si esala. Solitamente tendono ad annidarsi tra i materassi, le sponde del letto, le crepe del muro, ma anche nelle valigie o borse al ritorno dai viaggi e dalle vacanze.

Proprio perché le cimici del letto si riproducono rapidamente, arrivano a infestare ogni angolo della casa sebbene la stanza da letto sia l’ambiente ideale dove sostano la maggior parte del tempo. Agiscono soprattutto la notte ed è facile riconoscerle perché di dimensioni molto piccole che ricordano le lenticchie o semini della mela.

Si riconoscono facilmente, non solo per le dimensioni e la forma ovale, ma anche per quello che lasciano sui letti o nei materassi. Lasciano dei segni e delle impronte che sono la testimonianza del loro passaggio. Possono annidarsi un po’ ovunque e fare attenzione alla loro presenza è importante onde evitare un’infestazione.

Cimici del letto e bambini: sintomi

Come già detto, le cimici del letto possono intrufolarsi un po’ ovunque, ma soprattutto nelle stanze comprese quelle dei bambini. In tali soggetti, ma anche negli adulti, possono lasciare dei segni di cui è bene capire quali sono i sintomi in modo da evitare preoccupazioni serie. I sintomi sono simili a quelle delle zanzare.

Sulle braccia e gambe, le aree maggiormente colpite, lasciano dei pomfi gonfi e rossastri che possono portare a prurito persistente. Le punture sono distribuite fino a formare una linea retta o curva. Oltre alle braccia e alle gambe, anche il viso e il collo sono aree importanti per le punture in quanto ricche di vasi sanguigni.

In caso di punture delle cimici del letto continue e frequenti, vi è il rischio di anemia nei bambini o anche negli anziani. In caso di pomfi che scompaiono nel giro di poco tempo, è possibile affidarsi a prodotti specifici che aiutano a lenire il prurito. Per allontanarle una ditta di disinfestazione sicuramente aiuta a provvedere a una pulizia della casa.

Ci sono poi dei rimedi casalinghi che aiutano a disinfettare la casa come l’uso dell’aspirapolvere, ma anche l’acquisto di un materasso di qualità in modo che questi parassiti non sentano il bisogno di depositarsi e annidarsi.

Cimici del letto: repellente

Per chi volesse saperne di più, può cliccare qui o sulla seguente immagine

