Il balcone è uno dei luoghi e delle aree maggiormente comuni per quanto riguarda gli insetti come le cimici che si depositano proprio qui. Nei paragrafi a seguire, proviamo a capire cosa le attira particolarmente in quest’area e come fare per riuscire a tenerle alla larga.

Cimici sul balcone

Sono tra gli insetti maggiormente comuni e noti nel periodo autunnale. Solitamente le cimici tendono a posarsi o depositarsi sul balcone o terrazzo di casa poiché qui possono trovare riparo e sole per ripararsi dalle temperature autunnali che calano ad ogni grado e ogni giorno di più.

Il balcone, poi, essendo così vicino alla casa diventa il luogo da loro prediletto poiché, posandosi qui sul bordo, possono entrare così facilmente nell’abitazione per poi stabilirsi per buona parte della stagione autunnale. Sono poi alquanto fastidiose perché non solo si appoggiano al balcone di casa, ma anche ai vestiti o alle tende o ai capi che sono appesi.

La presenza di insetti come le cimici sul balcone è molto comune anche perché la specie di colore verde tende a mimetizzarsi molto bene con le foglie o le piante che si hanno in questa zona. Amano quest’area della casa poiché qui molte persone solitamente coltivano un orto e ciò è fonte di attrazione per questi insetti.

Si nutrono soprattutto di foglie, frutti e ortaggi per cui il balcone con le piante, le coltivazioni, in generale, rischia di essere un fastidio e un problema per il benessere delle colture. Sapere cosa le attira aiuta sicuramente a sbarazzarsene rapidamente.

Cimici sul balcone: cosa fare

Per evitare che le cimici si posino sul balcone e poi direttamente in casa si consiglia di evitare di tenere in questo angolo una pianta in vaso come il basilico dal momento che le attira particolarmente portando poi a una vera e propria invasione di questo insetto.

Le zanzariere sono considerate una protezione valida ed efficace per questi insetti dal momento che le tengono lontane. Appendendo le zanzariere alle porte o alle finestre sicuramente aiuta a salvaguardare l’ambiente, ma anche evitare la presenza di mosche e altri insetti che possono entrare.

Le zanzariere magnetiche sono particolarmente indicate dal momento che aiutano ad allontanarle in quanto sono provviste di zone passaggio come le porte finestre che conducono direttamente in terrazzo o in balcone evitando così alle cimici di entrare e di depositarsi su quest’area.

Cimici sul balcone: repellente

