Cimici: come allontanare naturalmente le varie specie

Alcuni insetti sono maggiormente presenti in determinati periodi dell’anno arrivando anche a invadere gli spazi abitativi. Gli insetti come le cimici possono essere un vero e proprio problema che va allontanato. Proviamo a capire come tenerle a distanza e quali sono le varie specie in circolazione.

Cimici

Le cimici sono insetti molto comuni e presenti in casa soprattutto nel periodo che va da settembre a dicembre e gennaio. Tendono a entrare in questo periodo proprio perché non sopportando il freddo, hanno bisogno di un luogo dove ripararsi e trovare rifugio.

Questi insetti sono noti come fitofagi ovvero si cibano della linfa delle piante che trovano non solo sul balcone o nel terrazzo, ma anche in giardino. Oltre a un danno estetico alla pianta tendono anche a giudicarne la vita stessa e il suo ciclo vitale. Colpiscono vari tipi di piante non solo quelle ornamentali, ma anche quelle ortofrutticole o da frutto.

Gli insetti come le cimici arrivano anche a deporre quasi 400 uova in una stagione. Individuare le uova che depongono è uno dei primi rimedi per evitare che questi insetti si propaghino. Controllare le uova è molto facile in quanto, rispetto agli esemplari adulti, risultano essere rotonde e biancastre e solitamente tendono a deporre nelle parti inferiori della pianta o sulle foglie.

Un altro rimedio utile per allontanare questi insetti dalla propria casa o dal giardino è affidarsi a rimedi validi come per esempio le zanzariere da installare sulle porte o le finestre impedendo così a questi parassiti di entrare.

Cimici: caratteristiche

Individuare degli insetti come le cimici non è affatto complicato, ma bisogna anche capire che sono diverse le specie esistenti in natura. Con il termine cimice si tende a identificare diversi insetti molto diversi tra loro. Per esempio la cimice dei letti è nota per essere soprattutto un acaro e, rispetto alla specie rossonera o asiatica, è un po’ più difficile da vedere, anche perché tende ad agire soprattutto durante la notte.

Gli esemplari come la cimice rossonera oppure asiatica sono un po’ più grandi per quanto riguarda le dimensioni e di conseguenza maggiormente visibili. La cimice asiatica si distingue dalle altre specie perché ha un colore della livrea grigio o marrone scuro. Inoltre è un insetto che è comparso solo da poco in Italia, riesce a resistere maggiormente al freddo e si riproduce rapidamente.

Gli insetti come le cimici infatti in natura o sulle piante tendono ad arrivare verso maggio dove iniziano a depositarsi e a cibarsi della linfa. In campagna sono attratte in particolar modo da determinati frutti o piante come per esempio il pesco e l’albicocco oppure il melo e il pero. Man man mano che il freddo inizia a giungere, cco che svernano in casa nascondendosi in solai o in alcuni luoghi dove possono sicuramente rifugiarsi dal freddo.

Cimici: rimedio naturale

