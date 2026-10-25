Due progetti, due città: Buti rinnova la palestra con il Pnrr, Verona accoglie un fitness park grazie a una partnership pubblico‑privata.

Nel cuore di Buti, la palestra annessa alla scuola secondaria Bartolo ha riaperto le porte dopo un intervento di rinnovamento finanziato con quasi trecentomila euro provenienti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr). La cerimonia, celebrata con il taglio del nastro, ha segnato il ritorno di un edificio che, grazie a tecnologie avanzate, promette di diventare un punto di riferimento per l’attività fisica dei giovani e per le associazioni sportive del territorio.

Contemporaneamente, a Verona è stato inaugurato un nuovo spazio fitness all’aperto nei Giardini Raggio di Sole. Realizzato grazie a una sponsorizzazione tecnica di Fresenius Kabi, l’area di 100 mq offre attrezzature inclusive e una pavimentazione antitrauma, aprendo ulteriori possibilità di movimento nei parchi pubblici della città.

Risanamento della palestra di via Felici a Buti

L’intervento ha previsto il rinforzo strutturale dei telai in cemento armato con fibre di carbonio, una soluzione innovativa che aumenta la resistenza sismica senza gravare sul peso complessivo dell’edificio. Parallelamente, è stato sostituito il vecchio impianto di riscaldamento a gas con una pompa di calore VRF ad alta efficienza, affiancata da un sistema di ventilazione meccanica controllata con recupero di calore, con l’obiettivo di ridurre i consumi energetici e le emissioni.

Efficienza energetica e comfort ambientale

Nuovi infissi in alluminio a taglio termico, dotati di apertura automatica e vetri a bassa emissività, garantiscono isolamento termico e acustico, contribuendo a un maggiore comfort interno. La pavimentazione sportiva in PVC ad alta capacità di assorbimento degli urti, certificata secondo i requisiti di reazione al fuoco, è stata installata per tutelare gli utenti durante le attività di pallavolo e pallacanestro.

Particolare attenzione è stata rivolta all’accessibilità: corridoi più ampi, segnaletica in braille e percorsi tattili rendono la struttura fruibile anche da persone con disabilità. Il rispetto del principio Dnsh (Do no significant harm) ha guidato le scelte progettuali, assicurando che le opere non impattassero negativamente sull’ambiente circostante.

La sindaca Arianna Buti ha sottolineato l’importanza dell’investimento, dichiarando che la nuova palestra rappresenta un “pilastro per la qualità della vita” dei cittadini, un luogo dove i giovani possono praticare sport in sicurezza, sviluppare valori di collaborazione e sentirsi parte di una comunità più coesa.

Giardini Raggio di Sole: nascono attrezzi e inclusività a Verona

Nel contesto della riqualificazione globale dei parchi urbani, i Giardini Raggio di Sole hanno ricevuto una nuova area fitness progettata per soddisfare le esigenze di tutti i cittadini, inclusi gli utenti con disabilità. L’intervento, del valore di circa 100 mq, è stato realizzato interamente a spese di Fresenius Kabi, che ha fornito le attrezzature e ha curato l’aspetto tecnico del progetto.

Equipaggiamento e design inclusivo

La zona comprende una stazione multi-esercizio, una cyclette, un vogatore, una pressa e una leg press, tutte pensate per consentire l’uso simultaneo da parte di persone con e senza disabilità. La pavimentazione antitrauma riduce il rischio di infortuni, mentre la disposizione degli apparati garantisce un flusso continuo di utenti, favorendo la socializzazione e la pratica sportiva all’aperto.

Il progetto è inserito in un più ampio piano di rigenerazione del parco, che prevede la riapertura di un punto ristoro e la creazione di percorsi didattici con animali in collaborazione con Parco Ottocento Srl. L’assessora al Patrimonio Barbara Bisoli ha ricordato che le mura magistrali sono ora di proprietà comunale, consentendo al Comune di Verona di avanzare con la pianificazione delle successive fasi di lavori.

Il sindaco Damiano Tommasi ha elogiato l’iniziativa definendola un “esempio virtuoso di prevenzione”: la salute pubblica non si limita alla cura, ma si promuove attraverso spazi che incoraggiano l’attività fisica quotidiana. Il Country General Manager di Fresenius Kabi, Marco Pianta, ha ribadito l’impegno dell’azienda a contribuire al benessere della comunità in cui opera.

Le autorità locali hanno inoltre garantito una vigilanza costante mediante la Polizia Locale e una squadra di vigilanza privata, per assicurare che la zona rimanga sicura e accogliente fino al completamento dell’intero progetto di riqualificazione.