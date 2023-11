L’estate è finalmente arrivata, e con essa le ondate di grande caldo che ormai sono sempre più intense e pesanti da sopportare, soprattutto quando si tratta di un caldo molto umido che porta quindi a un’intensa sudorazione.

Ma come combatterle? Come affrontare i momenti più critici senza risentirne troppo e senza correre rischi per la nostra salute?

Scrivendo questo breve articolo abbiamo cercato di dare risposta a queste domande, ed ecco i nostri consigli.

Prevenire è meglio che curare

Come si dice spesso, “prevenire è meglio che curare”, ecco perché l’ideale, già da prima dell’arrivo dell’estate, sarebbe quello di assumere in maniera costante degli integratori adatti, che aiutino a combattere la debolezza causata dai cambiamenti rapidi di temperatura.

Come sappiamo, quando il caldo è estremo, rischia di mettere a dura prova il nostro corpo, e le energie tendono a diminuire rapidamente, anche quelle mentali.

Durante tutto il periodo di grande caldo, dunque, sarebbe opportuno correre ai ripari, e assumere regolarmente degli integratori di magnesio e potassio, così come dei multivitaminici, al fine di reintrodurre nel corpo quelle sostanze che si perdono in abbondanza a causa della sudorazione, e che sono fondamentali per il corretto funzionamento del nostro organismo.

Non solo integratori; anche i ghiaccioli fai da te sono un ottimo rimedio per combattere il caldo

Un altro ottimo modo per combattere il caldo è quello di contribuire ad abbassare la nostra temperatura corporea in modo attivo, ad esempio grazie a bevande e cibi freschi.

Un consiglio che ci sentiamo di dare vivamente è quello di mangiare molti ghiaccioli fai da te.

Questi, che siano solo a base di succhi o contenenti frutta fresca, sono semplicissimi e divertenti da preparare: basta munirsi dei giusti stampi, di qualche bastoncino di legno, e ovviamente della vostra frutta preferita.

Preparandoli voi stessi in casa, potrete decidere la quantità di zucchero che i vostri ghiaccioli conterranno, così che anche la vostra dieta, se ne seguite una, non ne risenta.

Ultimi consigli utili

Oltre ai suggerimenti sopracitati, ovviamente esiste la possibilità di utilizzare ventilatori e condizionatori.

Se siete però, come noi, interessati a salvaguardare l’ambiente e l’aria che respiriamo, non vorrete probabilmente utilizzare troppa energia elettrica.

Un ultimo metodo quindi che potrebbe aiutarvi a tenere bassa la vostra temperatura corporea è quello di tenere in casa, in frigorifero, del ghiaccio gel riutilizzabile: si tratta di sacche contenenti un gel, tipicamente blu, che se tenuto in frigorifero o in freezer si raffredda in tempi rapidi, se inserito invece nel microonde si scalderà e potrà essere utilizzato per la terapia del caldo (per esempio per contratture muscolari).

Nel nostro caso ovviamente il gel andrà posto in frigorifero o in freezer, dopodiché sarà pronto all’uso: potrete applicarlo sul collo mentre lavorate o studiate, sulla fronte e sui polsi. Insomma, su tutte quelle aree che, se raffreddate, contribuiscono a far sentire meglio e a ritrovare le energie perdute dovute al caldo estremo.

Concludiamo qui la nostra breve lista si suggerimenti per combattere il caldo, siamo certi che vi sarà utile.