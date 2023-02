Elaborare la perdita di una persona cara, come il proprio genitore, è un processo doloroso che richiede del tempo e un equipaggiamento mentale ed emotivo per farvi fronte. In questo articolo spiegheremo come riuscire a superare la perdita di un genitore e alcuni consigli da seguire per attutire il dolore.

Come elaborare un lutto di un genitore: consigli utili

Un elemento che sembra essere ovvio è che affrontare la morte di un genitore è una delle esperienze più traumatiche che una persona possa vivere.

Da un punto di vista razionale potremmo pensare che sono i figli a seppellire i genitori e non i genitori a seppellire i figli (come recitavano i greci nell’opera di Antigone) in realtà tale perdita ha un impatto notevole sulla persona.

La morte di un genitore attiva un insieme di reazioni, di emozioni e paure che sono inevitabili.

Un aspetto fondamentale della riflessione sull’elaborazione del lutto è quello di tempo. Il tempo, di cui stiamo parlando, per elaborare un lutto non è un qualcosa di oggettivo. Per Freud il lutto è uno shock emotivo, un evento traumatico che lascia una ferita. Se il lutto non viene elaborato a livello emotivo può creare dei veri e propri blocchi, togliendo quasi senso alla vita.

Ecco alcuni consigli utili per elaborare un lutto.

Affronta il dolore nel rispetto dei tuoi tempi.

Non esiste un tempo oggettivo di elaborazione del lutto, ma occorre tenere a mente che il lutto è un processo, non una condizione immutabile. Accetta che il genitore perduto voglia che tu continui a vivere. Sembra facile a dirsi, ma più difficile a farsi.

Ma il punto fondamentale è quello di non lasciare che il ricordo del tuo genitore ti faccia sentire in colpa per non riuscire a rimetterti in piedi.

Ricorda.

Un consiglio che spesso do ad alcuni pazienti che hanno subito una perdita è quello di scrivere momenti e ricordi della persona perduta.

Riconosci il tuo dolore e cosa lo rende così doloroso.

Questo è il momento cruciale del processo di elaborazione del lutto.