Capita a chiunque, in una particolare fase della propria vita, di sentirsi persi e di non sapere più come ritrovare se stessi. In quel momento viene da chiedersi come ritrovarsi, e questo ci spaventa e ci impedisce di trovare la strada giusta per tornare a casa.

Scopriamo come fare per superare questo momento, seguendo 10 consigli utili.

Come ritrovare se stessi: 10 consigli per riuscirci

Capita a ognuno di noi, prima o poi nella vita di perdere se stessi. Se sta capitando anche a te, possono essere moltissimi i fattori che ti hanno portato a perdere di vista il tuo vero Io. Ma c’è una buona notizia: sono altrettanti i metodi che ti aiuteranno a riscoprirti e a capire meglio tutto quello che vive dentro di te.

Ecco 10 consigli per riuscire a riconnettersi con la parte intima che c’è in ognuno, che speriamo possano esserti utili per affrontare questo meraviglioso viaggio dentro di te.

Prova la meditazione e le tecniche di respirazione

La meditazione è sicuramente un’attività affascinante, praticata già da tempi antichissimi proprio per i numerosi vantaggi che offre. Questo esercizio è davvero potentissimo, e se praticato con costanza potrà aiutarti moltissimo nella gestione dei tuoi stati d’animo negativi.

Meditando riuscirai ad allontanare da te ansie, paure e stress. Una volta che queste non saranno più presenti nella tua mente, riuscirai finalmente a concentrarti su te stesso. Dovrai avere pazienza, ritagliarti qualche momento solo per te e per il tuo relax ogni giorno, nel tuo posto sicuro e lontano da tutto il resto.

Viaggia dentro di te

Molte volte quando ci si sente persi, la prima azione che si fa è di viaggiare e allontanarsi dal posto in cui ci si trova.

Questo accade perché si pensa che abbandonando il luogo in cui ci si è “persi”, possiamo riconnetterci con il nostro Io. In realtà la verità è un’altra: è dentro di te che dovrai trovarti.

Ovviamente ciò non toglie che viaggiare sia sempre un’esperienza bellissima e capace di aprire la mente a nuovi orizzonti ma la soluzione per star bene con se stessi è fare un viaggio interiore e conoscersi a fondo. Magari a partire dalla psicoterapia.

Passa del tempo in tua compagnia

I ritmi frenetici e la routine quotidiana non ci permettono quasi mai di trascorrere del tempo con noi stessi. Eppure, se vuoi davvero trovare il tuo Io, dovrai riuscire a passare tanto tempo in compagnia di te stesso, e lo dovrai fare da solo. Ricordati che sei Tu l’unica persona che avrai per sempre al tuo fianco.

Trova il tuo scopo nel mondo

Nessuno di noi dovrebbe vivere invano e senza uno scopo. Se ciò dovesse avvenire, la propria esistenza sarebbe completamente gettata al vento.

Ma soprattutto, l’uomo che vive senza un obiettivo da raggiungere perde sé stesso, si limita ad una mera sopravvivenza e smette di evolversi. Ognuno di noi ne ha uno, basta solo cercare bene dentro di sè.

Inizia a credere in te

Spesso non è facile, ne siamo consapevoli, ma avere fiducia nei tuoi obiettivi e nelle tue capacità è uno step fondamentale per riuscire a trovare la tua identità e di conseguenza essere felice.

Nessuno che abbia costantemente dubitato di sé stesso è riuscito a raggiungere grandi traguardi nella sua vita. Comportati come se fossi un individuo forte e sicuro di sé.

Credi nel cambiamento e non averne paura

Ti è mai capitato di sentirti intrappolato dentro all’idea che ti sei fatto di te? Sappi che per trovare davvero il tuo Io dovrai assolutamente accettare il fatto che l’essere umano non “è” ma “diventa”. Tu non sei la stessa persona che eri la settimana scorsa. Dentro di te, il tuo Io è in continua crescita e in continuo cambiamento. E questo è solo un bene, non aver paura di cambiare perché è ciò che ti porterà a ritrovarti.

Pensa con la tua testa

Uno dei motivi principali per i quali non sei ancora riuscito a trovare il vero Te deriva probabilmente dal fatto che troppo spesso ti sei fatto condizionare dagli altri. Per riuscire a scoprire quale sia la tua vera identità, è importantissimo che tu riesca a liberarti dagli schemi che ti rendono prigioniero. Liberati dal giudizio degli altri! Impara a pensare con la tua testa, cerca di gestire al meglio le emozioni negative e, se necessario, cambia le tue abitudini quotidiane.

Stai a contatto con la natura

Prenditi del tempo per te e fai una bella passeggiata nella natura. Se abiti in città potresti sfruttare qualche parco pubblico, possibilmente non troppo affollato. Immergiti completamente nell’ambiente, trova un luogo che ti faccia sentire calmo e rilassato e fermati ad ascoltare. Concertati nelle sensazioni che provi e non in ciò che ti dice la mente.

Pensa positivo

Se vuoi trovare il tuo vero Io, cerca di assumere un atteggiamento positivo nei confronti della vita: se hai dei limiti, imponiti di superarli, affronta le tue paure e non temere il fallimento.

Realizza i tuoi sogni!

L’ultimo consiglio, ma probabilmente il più importante è di realizzare i tuoi sogni. Non farti rinchiudere nei sogni di altre persone, lavora giorno dopo giorno su te stesso e sul tuo approccio al mondo che ti circonda. Ascoltati, comprenditi, passa del tempo con te stesso, e ricorda che ogni giorno ti offre la possibilità di un cambiamento. Cerca di avere pazienza, non arrenderti mai e i risultati non tarderanno ad arrivare.