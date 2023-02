Dopo la classica telenovela da calcio mercato, Nicolò Zaniolo ha lasciato la Roma approdando infine al Galatasaray, squadra militante nel massimo campionato turco. Come molti altri colleghi anche Zaniolo si è dovuto sottoporre a diverse diete in questi anni di carriera, in special modo dopo la rottura del legamento crociato che lo ha tenuto fuori dal campo per diverso tempo.

Il fitness e l’attenzione verso la propria alimentazione è di famiglia in casa Zaniolo: il padre di Nicolò era un calciatore ed ha mantenuto la passione per il fitness, la sorella Benedetta si allena a sua volta e balla, mentre la mamma Francesca preferisce il running.

La dieta di Nicolò Zaniolo: cosa mangia il calciatore del Galatasaray

Ad inizio stagione Zaniolo si è presentato in gran forma al ritiro della Roma; la dieta del calciatore è stata analizzata dalla biologa nutrizionista Flavia Bernini: “Una buona dieta dimagrante deve tener conto anche del corretto apporto dei macronutrienti, ossia della quantità di carboidrati, grassi e proteine.

Per uno sportivo professionista, come ad esempio un calciatore di serie A, la perdita di peso deve coincidere con una fase di ricomposizione corporea, volta a intaccare la massa grassa e preservare al meglio la componente muscolare” .

”L’ideale sarebbe non perdere più dell’1% del peso corporeo a settimana. Il deficit calorico non basta, la massa magra deve essere sostenuta e protetta. Come fare? Tra allenamenti e dieta, bisogna dare il giusto apporto calorico: i carboidrati sono il macronutriente più importante perché danno energia al corpo, è il nutriente indispensabile per rendere al meglio.

Questi non dovrebbero mai scendere sotto il grammo per chilo di peso corporeo” ha concluso.

Allenandosi da solo al centro sportivo Pontremoli Zaniolo voleva presentarsi in gran forma per l’inizio della stagione. Durante la stagione fin qui disputata il calciatore è sempre stato molto attento a bilanciare la sua dieta. Zaniolo mangia tutto tra carne e pesce, ed è sempre attento a bilanciarli con carboidrati e verdure grazie all’aiuto del nutrizionista della Roma.

Ad oggi però dovrà adattare la sua dieta e stile di vita a quelli del paese in cui vive lavorando con lo staff della nuova squadra.

La dieta dopo la rottura del crociato

Nel 2021 Zaniolo era fermo ai box a causa della rottura del legamento crociato. Dopo la riabilitazione, per tornare in campo al top della forma il calciatore ha tenuto ad allenarsi a casa e a fare una dieta rigorosa fatta di prodotti light e proteici, niente più panini e biscotti. Ad aiutarlo sia nei suoi “allenamenti da marine” sia nella dieta la di lui allora dolce metà, Chiara Nasti.

I piatti a cui Zaniolo non può dire di no

Tutti noi abbiamo quel piatto speciale, che quando ci viene servito automaticamente ci rende felici e al quale proprio non possiamo resistere. Da buon italiano per Zaniolo questo è un piatto della Nonna Gabriella.

Quando Nicolò Zaniolo torna a La Spezia e va a trovare i nonni materni essi lo coccolano con i suoi piatti preferiti: gnocchi, ravioli e lasagne, cui il giovane giocatore non può proprio resistere.