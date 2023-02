Che si tratti di tollerabilità, desiderio di maternità o scetticismo verso la pillola, ci sono molti motivi per cui le donne a un certo punto della loro vita scelgono di interrompere la pillola anticoncezionale. Per sapere quali cambiamenti può causare l’interruzione della pillola e a cosa bisogna prestare attenzione, scopriamo in questo articolo alcuni consigli utili da seguire.

Come interrompere la pillola anticoncezionale: consigli utili

L’introduzione della pillola anticoncezionale, dagli anni ’60, finora si è affermata come il metodo contraccettivo più utilizzato al mondo. Tuttavia, la sua popolarità ha ora una leggera inversione di tendenza. Per esempio, un certo scetticismo verso la pillola è di tendenza nelle donne giovani. Molte di loro, infatti, sia per mancanza di fiducia o per la volontà di restare incinte decidono di smettere di prendere la pillola anticoncezionale.

Vediamo, però, come smettere di prenderla nel modo giusto.

E’ bene sapere che la pillola anticoncezionale è un contraccettivo altamente efficace, che contiene ormoni sessuali prodotti artificialmente. La micropillola più comunemente utilizzata è una combinazione estrogeno-progestinico, che svolge un effetto contraccettivo in tre modi. Essa:

sopprime l’ovulazione.

altera il muco cervicale all’interno del canale cervicale, impedendo agli spermatozoi di entrare nell’utero.

previene la formazione mensile dell’endometrio, e, quindi, l’innesto di un ovulo fecondato.

Ma cosa succede quando si interrompe la pillola? Dopo il “l’interruzione della pillola”, il nostro corpo deve riacquistare il suo equilibrio ormonale naturale. Questo periodo di transizione può essere accompagnato da effetti collaterali. La durata di questa interruzione ormonale varia da una donna all’altra. Per alcune, qualche settimana, per altre, invece, mesi.

I possibili effetti collaterali possono includere:

cicli con lunghezza irregolare

Spotting ed emorragie intermedie

Alterazioni della pelle e dei capelli

Alterazioni dell’umore

Mal di testa

Disturbi circolatori

SPM

Quando smetti di assumere la pillola, segui questi consigli:

Consultare il ginecologo.

Durante una consulenza ginecologica, è possibile chiarire qualsiasi domanda e chiedere come comportarsi successivamente. Chi non intende avere un bambino può informarsi su metodi contraccettivi alternativi. In caso di gravidanza programmata, possono essere eseguiti degli esami preliminari.

Subito dopo l’interruzione della pillola, il corpo femminile deve abituarsi alla vita senza ormoni artificiali. In questa fase di transizione, è consigliabile alleggerire il corpo, mantenendo il livello di stress individuale il più basso possibile.

Il modo in cui il corpo risponde alla sospensione varia da donna a donna. Anche se alcune riescono a superare il periodo di interruzione della pillola, altre possono sperimentare alti e bassi dal punto di vista fisico e/o emotivo. Dopo alcune settimane o mesi, il ciclo naturale si è generalmente ristabilito.