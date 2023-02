Antonella Elia, inviata del programma “Citofonare Rai2” per Sanremo 2023, ha affermato mentre cercava invano di intervistare Anna Oxa: “Ma sei vegana? Io non ci sono riuscita perché ho la colite”, questa frase ha scatenato ironicamente il web. Ma cosa mangia davvero la showgirl italiana, ex stellina di “Non è la Rai”, che è più in forma che mai? Ecco cosa ha rivelato Antonella Elia, sulla sua dieta.

La dieta di Antonella Elia: cosa mangia la showgirl?

Antonella Elia, ex volto di “Non è la Rai”, attrice e volto noto della tv, il 1 novembre ha festeggiato il suo 59esimo compleanno, ma si mantiene in formissima e per questo vuole condividere con i suoi numerosi follower i suoi segreti di bellezza.

L’attrice televisiva e showgirl segue un regime alimentare molto spartano, una dieta che già nel 2021 era stata ampiamente pubblicizzata sul suo account Instagram.

La giornata tipo della dieta di Antonella Elia, si parte dalla colazione.

Per il primo pasto della giornata Antonella Elia aveva spiegato di mangiare dei pancake farciti con della marmellata di mandarini cinesi fatta in casa da lei. E da bere? Un tè verde.

A pranzo la Elia aveva prediletto del petto di pollo cotto rigorosamente nel limone e non nell’olio, con un contorno di insalata condita con 2 cucchiaini di olio extra vergine di oliva e un pizzico di sale.

Vicino al pollo, tre gallette di riso e un pezzo di avocado.

A cena: un piatto di pasta condita con i broccoli, un piccolo pezzo di merluzzo al vapore e un’insalata arricchita con semi di sesamo e alghe.

Antonella Elia: il miglior integratore da abbinare alla sua dieta

