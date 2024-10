Ingredienti necessari per il pane di segale

Per preparare un delizioso pane di segale, avrai bisogno di alcuni ingredienti fondamentali. Ecco cosa ti serve:

300 g di farina di segale

150 g di farina di grano 0

15 g di lievito fresco di birra

Un pizzico di sale

Acqua tiepida (q.b.)

Un cucchiaio di malto di orzo

Un cucchiaio di olio extra vergine di oliva

Preparazione del pane di segale

Inizia sciogliendo il lievito fresco di birra in acqua tiepida, aggiungendo il malto di orzo. Lascia riposare per circa 10 minuti. In una ciotola, unisci le farine di segale e grano, insieme al sale. Versa il composto di lievito e malto nella ciotola e mescola bene con un mestolo di legno. Aggiungi acqua tiepida e olio extravergine di oliva fino a ottenere un impasto omogeneo.

Trasferisci l’impasto su una spianatoia infarinata e lavoralo fino a renderlo compatto. Forma una palla e lasciala riposare coperta con un panno umido per circa un’ora e mezza. Dopo il riposo, l’impasto dovrebbe raddoppiare di volume. Riformalo e dagli la forma desiderata, praticando dei taglietti sulla superficie.

Benefici del pane di segale

Il pane di segale è un alimento ricco di nutrienti. La segale è un cereale che cresce in alta quota e offre numerosi benefici per la salute. È ricca di vitamine, sali minerali e fibre, che migliorano la funzionalità intestinale. Inoltre, la segale è un’ottima alternativa alla farina di grano, poiché può essere utilizzata anche per preparare altri piatti.

Per cuocere il pane, imposta il forno a 250 °C per i primi 5 minuti, poi riduci a 180 °C per 25 minuti e infine a 160 °C per gli ultimi 30 minuti. Assicurati che l’impasto non sia troppo morbido; in caso contrario, aggiungi un po’ di farina. Con questi semplici passaggi, potrai gustare un pane di segale fatto in casa, sano e saporito.