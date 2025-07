La memoria delle vittime del Covid-19 attraverso l’arte

Oggi, all’ospedale Maggiore di Bologna, è stata inaugurata una straordinaria installazione artistica intitolata “L’Umanità”. Questo progetto è un tributo alle circa 4500 vittime del Covid-19 nella nostra area metropolitana. Ideata dall’artista Tarp, pseudonimo di Alberto Pratelli, e realizzata in collaborazione con il collettivo Atelier del Fienile, l’opera utilizza lenzuoli ospedalieri come tela per riportare, in modo tangibile, i nomi e le date di nascita di coloro che ci hanno lasciati. Ma non è solo un omaggio: è un modo per rendere visibile la sofferenza e la resilienza di una comunità. L’uso di questi materiali ha un significato profondo, poiché il lenzuolo rappresenta sia il contesto ospedaliero che la vulnerabilità umana che tutti noi abbiamo vissuto.

Un’installazione che parla di speranza e continuità

Il progetto ha radici in un lungo telo di 120 metri, esposto lo scorso marzo in Piazza Maggiore per commemorare la Giornata nazionale in memoria delle vittime del Covid-19. Questo telo, ora suddiviso e adattato ai vari ospedali della regione, è stato arricchito da pitture murarie che raffigurano bambini che interagiscono con i volti delle vittime. Non si tratta solo di un tributo a chi non c’è più, ma di un messaggio di speranza per un futuro migliore. È un invito a costruire una nuova umanità, fatta di ricordi e esperienze condivise. Ti sei mai chiesto come l’arte possa influenzare la nostra percezione del dolore e della memoria?

Anna Maria Petrini, direttrice generale dell’Ausl di Bologna, ha sottolineato l’importanza di mantenere viva questa memoria all’interno delle strutture sanitarie: “Deve restare nei nostri ospedali come memoria viva di una fase dolorosa. Ricordiamo le 4.500 vittime, ma anche l’enorme sforzo compiuto dai professionisti sanitari, che ha segnato profondamente la nostra storia. La sanità va sostenuta sempre, non solo durante le emergenze”. Queste parole invitano a riflettere sul lavoro instancabile del personale sanitario, che ha affrontato sfide senza precedenti durante la pandemia.

Il significato profondo dell’opera

Chiara Gibertoni, direttrice generale dell’Irccs Sant’Orsola, ha descritto l’opera come un modo per restituire visibilità alle storie personali dietro le statistiche. “L’uso del lenzuolo ospedaliero e di un solo colore è intenzionale: parla della crudezza e dell’intensità di quell’esperienza. Ogni ospedale accoglie ora una sezione dell’opera, rendendo il ricordo parte della quotidianità”. Questa affermazione ci ricorda come l’arte possa fungere da catalizzatore per la riflessione e la connessione emotiva, trasformando spazi clinici in luoghi di memoria e umanità. Ti sei mai trovato a riflettere su come questi luoghi possano diventare spazi di celebrazione della vita piuttosto che solo di sofferenza?

Inoltre, l’iniziativa riconosce il lavoro di volontari e associazioni che hanno offerto supporto umano durante la pandemia. Questo aspetto collettivo della commemorazione sottolinea l’importanza di una comunità coesa, che si unisce per affrontare l’ineffabile dolore della perdita e celebrare la vita. L’arte, quindi, diventa un linguaggio universale, capace di unire le persone oltre le barriere e le differenze.

Conclusioni e riflessioni finali

In conclusione, “L’Umanità” non è solo un’opera d’arte, ma un atto di resistenza e di speranza. In un periodo di grande incertezza, queste installazioni artistiche offrono uno spazio per la riflessione e la commemorazione, un’opportunità per onorare le vite perdute e rinnovare l’impegno verso una sanità più umana e solidale. È fondamentale che queste opere restino visibili e accessibili, poiché ci ricordano l’importanza della comunità e dell’umanità in un momento in cui il mondo ha più bisogno di empatia e compassione. Hai mai pensato a come possiamo continuare a onorare la memoria di chi non c’è più, creando legami più forti nella nostra società?