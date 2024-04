Tra le parti del corpo che più evidenzia la nostra età e non ci fa nascondere il tempo che passa, con tanto di rughe e poca elasticità, è la zona del collo. Come si può fare a rassodare la pelle del collo? Ecco i consigli utili

Come rassodare la pelle del collo: consigli utili

E’ evidente, nella maggior parte delle persone, che la pelle del collo invecchia molto più velocemente rispetto al resto del corpo. Sempre di più quindi si cercano metodi e rimedi per prevenire e nascondere in qualche modo la pelle del collo che tende a cedere. Come e cosa fare per rassodare dunque la pelle del collo? Dai piccoli esercizi quotidiani fino ai cosmetici mirati, senza trascurare i migliori trattamenti estetici anti-age, ecco i migliori consigli utili per rassodare la parte del collo.

La zona del collo viene spesso trascurata durante la skincare quotidiana, oppure trattata con prodotti che non sono specifici per questa parte del corpo così sensibile e tendente al cedimento più facilmente. Come rassodare la pelle del collo con i giusti metodi e rimedi? Per rallentare i segni della vecchiaia, tonificare il collo e donargli un aspetto più giovanile, ecco tre consigli da seguire con dedizione e costanza.

Esercita i muscoli del collo

Con il passare degli anni anche i muscoli del collo iniziano a indebolirsi, contribuendo al rilassamento della pelle. Si tratta di una ginnastica facciale molto facile da eseguire, mirata a rassodare la zona del collo e del mento per un naturale effetto lifting.

Lo scopo è quello di riattivare il platisma, un muscolo superficiale del collo che ha la funzione di mantenere tesa la pelle di questa zona. Per farlo ti basterà mettere le mani alla base del collo, aprire la bocca e sollevare il mento: spingi verso l’alto fino a chiudere la bocca. Ripeti l’esercizio lentamente per almeno 5 volte di seguito.

Utilizza i giusti cosmetici

Se il collo invecchia con maggiore facilità è anche a causa delle caratteristiche della pelle, priva di punto ghiandole sebacee e caratterizzata da una minore produzione di collagene, elastina e acido ialuronico, sostanze che contribuiscono a rendere la pelle tonica ed elastica.

Utilizzare una crema per il collo significa aiutare la pelle a contrastare il processo d’invecchiamento, ma quali prodotti possono essere efficaci? Un valido aiuto può essere rappresentato dalle creme a base di peptidi, antiossidanti, rimpolpanti e idratanti, come l’acido ialuronico, la vitamina C, la vitamina E o il collagene. Queste formule favoriscono la compattezza della pelle donando un effetto liftante.

Pratica l’auto massaggio

La pratica dell’auto massaggio è molto importante per favorire l’assorbimento dei prodotti cosmetici e migliorarne l’efficacia. Inoltre, l’auto massaggio è fondamentale per riattivare la circolazione e alleviare la tensione muscolare che si accumula sul collo. Vanno bene anche solo cinque minuti la mattina e cinque la sera per avere effetti benefici sulla compattezza della pelle del collo.

In questo modo si potrà stimolare il metabolismo e la produzione di collagene ed elastina, unito all’utilizzo di creme specifiche e un’alimentazione ricca di vitamina C.

Il collo è spesso una zona del corpo trascurata quando si tratta di routine di bellezza e cura della pelle. Tuttavia, rassodare il collo è fondamentale per mantenere un aspetto giovane e tonico, perché è proprio questa zona che spesso rivela la reale età, anagrafica, al pari delle mani. Ecco alcuni rimedi importanti su come rassodare la zona del collo e tonificare la pelle, ma partiamo dalle cause.

Invecchiamento cutaneo: con l’avanzare dell’età, in particolare con la menopausa, la produzione di collagene ed elastina diminuisce. Queste proteine sono essenziali per mantenere la pelle elastica. La perdita di collagene porta alla formazione di rughe e alla perdita di tonicità, in particolare nel collo.

Esposizione ai raggi UV: l’esposizione eccessiva ai raggi ultravioletti (UV) del sole è uno dei principali fattori che contribuiscono alla perdita di tonicità della pelle e alle macchie scure sul viso e sul collo.

Cattive abitudini alimentari: una dieta povera di nutrienti essenziali può influire sulla salute della pelle, compresa quella del collo. La mancanza di antiossidanti, vitamine e minerali può compromettere la capacità della pelle di rigenerarsi e mantenere la tonicità.

Perdita di peso rapida: perdere peso velocemente può portare a una diminuzione della tonicità della pelle del collo perché questa non ha il tempo di adattarsi alla nuova forma del corpo, causando la comparsa di rughe.

Genetica: la predisposizione genetica gioca un ruolo fondamentale nella salute della pelle. Alcune persone possono ereditare una maggiore propensione a perdere tonicità nella zona del collo prima di altre.

Ecco i migliori esercizi di ginnastica facciale da effettuare ogni giorno per rassodare la pelle del collo e rendere i muscoli di questa zona più forti e tonici.

Stirare il collo all’indietro, riportandolo successivamente nella sua sede naturale per una decina di volte. Se ripetuto giorno dopo giorno, questo semplice movimento aiuta a previene la formazione del doppio mento.