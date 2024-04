Dwayne Johnson, noto anche con lo pseudonimo di The Rock, è uno degli attori più pagati di Hollywood, oltre che produttore cinematografico ed ex wrestler. Ecco la sua dieta per una forma fisica al top, un corpo super muscoloso e definito.

La dieta di Dwayne Johnson: cosa mangia l’attore?

Dwayne Johnson, meglio noto come “The Rock”, è uno degli attori più amati e anche pagati di Hollywood. Dwayne è anche produttore cinematografico e abile wrestler, come si nota dal suo fisico imponente, muscoloso e super allenato. 51 anni della California, Stati Uniti, The Rock è di origini canadesi, afroamericane e samoane, uno degli attori più popolari di tutti i tempi che ha recitato in molti film di successo ed è diventato una celebrità internazionale.

Dwayne è diventato famoso alla fine degli anni ’90 quando è diventato una delle più grandi star della World Wrestling Federation (ora WWE). È noto per la sua personalità carismatica e il fisico muscoloso impressionante. Molto prima di fare l’attore, The Rock ha iniziato la carriera di wrestler nel 1996, divenendo rapidamente uno dei wrestler più famosi della WWE. Ha vinto numerosi campionati in WWE tra cui il WWE Intercontinental Championship, il WWE Tag Team Championship e il WWE World Heavyweight Championship.

Nel 2003, The Rock ha lasciato la WWE e ha iniziato a concentrarsi sulla sua carriera di attore. Aveva già recitato in diversi film, ma da quel momento era determinato a diventare una grande star di Hollywood, e in pochi anni ci è riuscito consacrandosi ancora oggi dopo vent’anni come uno degli attori più popolari di sempre. Alcuni dei suoi film più famosi includono The Mummy Returns, The Scorpion King, Fast Five, Furious 7 e Jumanji: Welcome to the Jungle.

Il fisico muscoloso di The Rock è uno dei suoi tratti distintivi. È sempre stato in ottima forma, ma ora è ancora più grosso e allenato che mai, dopo anni passati a scolpire il suo corpo. L’attore di Hollywood ha detto che si allena due ore al giorno per cinque giorni alla settimana. The Rock si concentra su esercizi composti come squat, manubri e presse e fa anche molto lavoro di base e allenamento ad intervalli ad alta intensità. La sua dieta? Di solito l’ex giocatore di football e wrestler professionista della WWE, con un’altezza di 196 cm, assume una dieta pulita e ricca di proteine ​​che supporta i suoi obiettivi di fitness.

Sotto l’occhio vigile dei suoi allenatori e del team nutrizionale, Johnson mostra un impegno costante nel mantenere buona la sua salute, come simbolo di disciplina e determinazione.

The Rock evita cibi spazzatura e trasformati e si concentra su proteine ​​pulite per la crescita e lo sviluppo muscolare e su carboidrati complessi per dargli molta energia in palestra. Anche verdure e superfood per dimagrire sono un pilastro della dieta dell’attore ed ex wrestler WWE. Normalmente consuma cinque pasti al giorno, ma è stato riferito che mentre si preparava per il suo film Hercules del 2014, Johnson consumava sette pasti al giorno consumando fino a 6.000 calorie! Ecco cosa mangia The Rock in un giorno, con i suoi cibi preferiti che consuma solo per i “cheat meal”.

La dieta di Dwayne Johnson: cosa mangia “The Rock”?

Dwayne Johnson, celebre attore di Hollywood, 51 anni e papà di tre bambine, è noto nel mondo come The Rock per la sua stazza, fisico super allenato, muscoloso proprio come una roccia. L’attore americano, infatti, ha un passato di successi nel mondo del wrestling agonistico oggi chiamato WWE, prima di diventare un famoso attore. Il protagonista di film campioni d’incassi, figlio di di Rocky Johnson e nipote di Peter Maivia, due wrestler, ha da sempre auto una cura quasi maniacale per il suo fisico e la completa dedizione in palestra per costruire il corpo muscoloso e impressionante più famoso di Hollywood.

The Rock si allena principalmente nella sua palestra personale conosciuta come Iron Paradise. Ovviamente i suoi allenamenti variano anche in base ai suoi impegni cinematografici, ma di base i suoi workout iniziano con 30-60 minuti di cardio per poi proseguire con 90 minuti di allenamento di forza. Se deve prepararsi per un film, si allena anche due volte al giorno. Mentre la sua dieta consiste in 5 o 7 pasti al giorno ed è ricca di proteine e carboidrati.

Gli alimenti principali nella dieta di The Rock sono sempre gli stessi, ossia le proteine sono pollo, bistecca, uova e merluzzo e i carboidrati come riso, patate e farina d’avena. Il pasto più famoso di Dwayne è la sua “Power Breakfast” subito dopo l’allenamento che consiste in bistecca, uova, riso, funghi saltati, cipolle e peperoni.

La domenica si scatena con un super sgarro, arrivando a mangiare anche 12 pancake con burro di arachidi e sciroppo, 3-4 pizze, ciambelle, sushi, pasta, bagel, hamburger, patatine fritte e dolci. Ma sapete che Johnson è laureato in criminologia? Il suo sogno infatti era quello di far parte della CIA! Tuttavia la carriera da wrestler, prima, e poi quella d’attore gli ha dato eccellenti risultati.