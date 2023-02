Quando si inizia ad andare in palestra, una delle domande più gettonate è: “Dopo quanto si vedranno i risultati”? Ed è normalissimo chiederselo. C’è da sapere, però, che la forma fisica si deve mantenere nel tempo e non basta poco tempo per goderci i risultati, la chiave è la costanza.

Scopriamo anche queste ore ci si deve allenare, in media, in palestra per vedere i risultati.

Quante ore ci si deve allenare in palestra: risultati

Quante ore ci si deve allenare in palestra per ottenere risultati? La prima risposta è che dipende tutto da persona a persona e dalla base fisica da cui si parte. L’importante è non scoraggiarsi se non si vedono subito: arriveranno, per alcuni prima e per altri dopo.

Bisogna partire con il presupposto, come detto, che ogni corpo è diverso e da questo dipende il raggiungimento di gran parte dei risultati. Alcuni iniziano a vederli dopo una settimana, altri dopo un paio di mesi, ma in molti casi possono passare anche 3/4 mesi prima di notare miglioramenti visibili.

Alcune persone si muovono poco e hanno un’alimentazione disordinata ma riescono ad avere fisici invidiabili. Altre magari camminano molto, mangiano sano ma non riescono a migliorarsi.

Come mai? Ciò è dovuto alla genetica.

Non esiste un reale modo per cambiare questa situazione, ciò nonostante, coloro che hanno un metabolismo lento possono provare ad attivarlo attraverso il proprio stile di vita: attività fisica, sedentarietà ed educazione alimentare incidono in particolar modo.

Per quanto riguarda il genere della persona, gli uomini aumentano la massa muscolare e bruciano grasso più velocemente delle donne grazie ai loro livelli di testosterone, ad una maggiore massa muscolare e ad un più alto tasso metabolico.

Prima di tutto bisogna assicurarsi che l’allenamento che si svolge sia quello corretto per il raggiungimento dei propri obiettivi, per questo è importante rivolgersi ad un personal trainer per avere una scheda adatta alle proprie necessità.

Un altro fattore legato all’allenamento che incide sui risultati finali è la frequenza con la quale si fa attività fisica. L’Organizzazione Mondiale della Sanità consiglia di impegnare almeno 150 minuti a settimana per fare attività che implichino movimento.

Questo standard è da considerare il minimo sindacabile, infatti permette solo di mantenere normali valori fisici. Per poter notare cambiamenti a livello muscolare, le due ore e mezza a settimana devono essere moltiplicate per cinque.

L’alimentazione da associare all’allenamento in palestra

Un’alimentazione corretta e varia è probabilmente uno degli elementi fondamentali per il successo dell’allenamento e quindi per vederne i risultati.

Solo il 30% della forma fisica di una persona dipende quindi dallo sport, come se fosse la punta di un iceberg, mentre il restante 70% è condizionato da quello che uno mangia durante il giorno e dal suo stile di vita.

È importante quindi mantenere un’alimentazione sana ed equilibrata a supporto dell’allenamento, per raggiungere i propri obiettivi più velocemente ed efficacemente.

Inoltre, come anticipato, la costanza è fondamentale per quegli allenamenti che hanno obiettivi a lungo termine. Più è costante un programma di allenamento, più è probabile vedere presto dei risultati.

Un consiglio è quello di stilarsi una scaletta di punti da raggiungere pian piano (così da aver sottocchio una lista degli obiettivi) oppure crearsi dei programmi diversi in base a quali parti del corpo si vogliono allenare o quanto tempo si ha a disposizione per lo sport.