Lo stress accompagnato da tensione al giorno d’oggi è un sintomo molto comune, di cui tutti soffrono prima o poi. Si manifesta diversamente per ognuno di noi ma è possibile scaricare lo stress. Ecco 10 consigli utili.

Come scaricare stress e tensione: 10 consigli utili

Stress e tensione prendono il sopravvento nella tua vita? Purtroppo capita a tutti e soffrire di stress è molto più diffuso di quanto ci si immagina. Quando ci stressiamo gli ormoni come il cortisolo si moltiplicano nel nostro sistema, facendo aumentare il battito cardiaco e l’intensità del respiro e producendo invece il restringimento dei vasi sanguigni.

Tutto questo vuol dire, appunto, mal di testa, ipertensione ma anche depressione e forte ansia. Per chi ne soffre poi, lo stress può peggiorare l’asma, l’insonnia e l’IBS (sindrome dell’intestino irritabile). Ma esistono diversi metodi per liberarci dallo stress e tensione. Eccone 10.

Concediti una passeggiata di 10 minuti

Passeggiare di per sé aiuta a schiarire i pensieri e aiuta l’endorfina (che a sua volta riduce gli ormoni dello stress). Se poi si può farlo in un parco e in uno spazio verde si può ottenere l’effetto dell’attenzione involontaria, un meccanismo durante il quale qualcosa cattura la nostra attenzione permettendoci però allo stesso tempo di riflettere.

Respira nel modo giusto

Chi pratica lo yoga lo sa bene, respirare non è semplice come appare. Gli esercizi del respiro possono ridurre la tensione e alleviare lo stress, grazie al surplus di ossigeno. Se infatti respirare velocemente stimola il sistema nervoso simpatico, il respiro regolare fa proprio l’opposto: stimola il sistema parasimpatico, cosa che ci aiuta a calmarci.

Compra una pianta

Secondo i ricercatori la sola vicinanza alle piante ci può indurre a rilassarci. Uno studio dell’Università di Washington ha scoperto che facendo entrare un certo numero di persone stressate in una stanza piena di piante si otteneva una diminuzione della pressione di 4 punti.

Allontanati dallo schermo

L’uso ininterrotto del computer e dello smartphone è associato allo stress, alla perdita del sonno e alla depressione nelle donne, secondo uno studio dell’Università di Gothenburg, in Svezia. Assicurati di fare delle pause e cerca di spegnere il computer almeno un’ora prima di coricarti.

Lasciati baciare

Ebbene si, baciare è un potente rimedio contro lo stress perché aiuta il cervello a rilasciare endorfina. Una ricercatrice della Northwestern University, Laura Berman, ha scoperto che su 2mila coppie, quelle che si concedevano baci solo durante i rapporti sessuali erano 8 volte più predisposte a soffrire lo stress o cadere in depressione rispetto a chi si bacia abitualmente.

Ascolta della musica

La classica è certamente la migliore: rallenta il battito, diminuisce la pressione e perfino la quantità di ormoni dello stress, ma va bene qualunque melodia. Purché ci risulti piacevole infonderà il cervello di neurochimici del buon umore come la dopamina.

Esponiti al sole

La luce del sole è un rilassante del tutto naturale. Promuove serenità e buonumore perché fa alzare i livelli di serotonina, il neurotrasmettitore del benessere. Può essere sufficiente un’esposizione quotidiana per 15 minuti per allentare la morsa dello stress.

Concediti un dolce

Mangiare o bere qualcosa di dolce è un sollievo perché contiene la produzione dell’ormone dello stress, il glucorticoide. Certo, tutto sta nella moderazione ma un cioccolatino o un frullato dolce in un momento di stress possono essere un toccasana.

Ridi e divertiti

Non c’è niente di meglio di una buona risata per combattere l’ansia. Ridere fa aumentare la quantità di aria ricca di ossigeno che si respira, stimola il cuore, i polmoni e i muscoli e aumenta l’endorfina che rilascia il cervello.

Assumi potassio: mangia una banana (o una patata)

Il potassio aiuta a regolare la pressione che aumenta nei momenti di stress. Così per alcune persone mangiare una banana può essere un rimedio naturale per recuperare energie e rimettersi in moto. Secondo le ricerche, poi, aiuta a combattere gli effetti dello stress come l’infarto.