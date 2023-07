La dieta di Tom Holland: cosa mangia l’attore?

Tom Holland è un attore britannico di successo internazionale conosciuto dal pubblico soprattutto per aver indossato i panni di Peter Parker alias Spider-Man. Scopriamo la dieta del giovane attore.

La dieta di Tom Holland

Tom Holland, ex Peter Paker alias Spider-Man, sul cui set ha conosciuto la sua collega e fidanzata Zendaya, è stato anche protagonista di “Captain America: Civil War”, campione di incassi al botteghino. Lui è il primo attore non americano ad aver interpretato il ruolo di Spider-Man e ha battuto 7.000 altri che hanno fatto l’audizione per il ruolo. Ma come si tiene in forma il 27enne?

L’attore britannico ha confessato di amare il cibo in generale e che gli piace mangiare quello che preferisce in quel determinato giorno, nulla di già stabilito. Tom Holland si attiene normalmente a mangiare cibi sani e genuini come proteine magre di origine animale, verdure, frutta e carboidrati complessi.

Molto importante per il giovane Spider-Man è che si assicura di bere molta acqua ogni giorno e dal suo canto ha la fortuna di essere un uomo molto giovane e attivo, per questo può mangiare tutto quello che vuole ogni giorno.

Ecco i cibi tipici della dieta di Tom Holland: Colazione a base di uova e frutta; spuntino fatto di frullato di proteine e multivitaminico.

Per pranzo Holland preferisce verdure fresche, in particolare quelle dell’orto a km zero da abbinare a carne magra. Uguale per cena: carne magra e patate tra i suoi piatti preferiti. La dieta di Holland termina con degli integratori come collagene, Omega 3, Vitamina D e Multivitaminico.

Tom Holland: la sua dieta e l’allenamento

Tom Holland, come anticipato, è riconosciuto a livello internazionale al cinema nei panni di Peter Parker alias Super-Man. Ma non solo. Holland è molto ricercato e voluto da Hollywood tanto da prender parte a film come “The Impossible”, “Spider-Man: la saga completa”, “Avengers: Infinity War” e “Captain America: Civil War”, Uncharted e molti altri.

Per il giovane attore non è stato facile interpretare diversi ruoli soprattutto di supereroi e quindi ben fisicati e anche muscolosi. Holland ha un background nella danza e nella ginnastica e questo gli ha permesso di recitare meglio, come in Spider-Man con le acrobazie.

Tom Holland ama anche giocare a golf e ha dichiarato che è un suo grande hobby che cerca di seguire tuttora nonostante i mille impegni lavorativi, tra un set e un altro.