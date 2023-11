Quante volte ci capita di esclamare “Che stress!”? La routine e gli impegni quotidiani ci stressato spesso, ma come si chiama l’ormone legato allo stress? Scopriamo se è vero che fa ingrassare.

Come si chiama l’ormone dello stress? E’ vero che fa ingrassare?

Capita spesso di essere stressati per una serie di motivi più o meno “gravi”, infatti, lo stress si divide in uno buono, chiamato eustress, che consente al nostro organismo di far fronte a piccole e grandi emergenze, e dunque ci dà forza. Poi c’è lo stress negativo o distress quando non c’è una fase di rilassamento. Come si chiama l’ormone dello stress?

E’ il cortisolo, l’ormone prodotto dal surrene su impulso del cervello, simbolo dello stress: nei momenti di maggior tensione avviene un aumento di glicemia e grassi nel sangue, mettendo a disposizione l’energia di cui il corpo ha bisogno. Insieme al cortisolo vengono poi liberate adrenalina e noradrenalina (catecolamine); la combinazione di questi tre elementi aumenta la pressione sanguigna per migliorare le prestazioni fisiche e la prontezza.

Passata la situazione di stress l’organismo torna in equilibrio e il corpo si rilassa. Questa fase è essenziale: senza di essa si verificano le condizioni per l’esaurimento. Ma è vero che l’ormone dello stress, il cortisolo può portare a ingrassare?

Dal punto di vista del peso corporeo, l’eccesso di cortisolo determina l’aumento del grasso viscerale a livello dell’addome e incide fortemente sulle difficoltà nel dimagrire. Nelle donne l’azione negativa del cortisolo, associata a una prevalenza di estrogeni rispetto al progesterone, può causare ritenzione idrica e cellulite.

Il cortisolo, inoltre, determina un continuo afflusso di zuccheri nel sangue; questo significa che, finché sono disponibili gli zuccheri, il nostro corpo non andrà mai ad attingere energie dal tessuto adiposo, anzi andrà a trasformare quest’eccesso di zucchero in un’ulteriore riserva di grasso.

Lo stress, quello negativo, è influenzato fortemente dall’ormone simbolo del nervosismo detto cortisolo. Come abbiamo già accennato, questo ormone dello stress è responsabile dell’aumento del peso perché è anche uno degli ormoni che influenzano il senso della fame a livello dell’ipotalamo dove troviamo i neuroni:

Oressigeni (della fame): che vengono inibiti dalla leptina;

anoressigeni (della sazietà): che producono altri ormoni e vengono stimolati dalla leptina.

Quando questo sistema lavora in fisiologia, c’è una fine regolazione dell’assunzione di cibo che porta a mantenere lo stesso peso (omeostasi) per lungo tempo.

Tuttavia, le emozioni negative causate dallo stress e nervosismo creano una forte dipendenza dal cibo soprattutto da quello grasso e dai dolci, per questo unito al cortisone si aggiunge l’assunzione di tante calorie che provocano l’aumento di peso. Il cortisolo è complice dell’ingrassare perché ti fa mangiare di più e ti fa cedere di più ai cibi grassi e zuccheri.

Purtroppo lo stress negativo oggi fa parte della nostra quotidianità, e spesso è legato a situazioni difficili da cambiare, come il lavoro. Occorre dunque combattere lo stress con uno stile di vita salutare e buone abitudini come mangiare sano, non fumare, avere degli hobby, e dormire bene.