La dieta liquida basata appunto sull’assunzione di cibi liquidi come centrifugati e succhi può aiutare a far perdere anche 10kg. Cosa mangiare? Ecco il menù della dieta liquida.

Dieta liquida: il menù per perdere 10 kg

La dieta liquida è tra i regimi alimentari più seguiti e attuali per perdere peso e disintossicare il corpo in breve tempo. Questo tipo di dieta come dice il nome stesso consiste nell’assumere tutto il cibo selezionato sotto forma di liquidi da brodi a minestre a succhi a centrifugati di verdura e frutta. Se seguito alla lettera e per un periodo di tempo giusto, la dieta liquida può far perdere fino a 10kg.

Ecco un esempio di come potresti costruire la dieta liquida durante la giornata:

A colazione potresti bere una spremuta di arance, un centrifugato di frutta o bere tisane alle erbe;

A metà mattinata potresti consumare un frullato di due mele o due pere;

A pranzo potresti optare per un minestrone, una vellutata di verdure oppure un frullato proteico fatto in casa;

Il pomeriggio come la colazione o lo spuntino;

La sera potresti seguire il menù del pranzo.

Ricordiamo che la dieta liquida è priva di tanti nutrienti e proprietà essenziali per cui non va seguita per lungo tempo, inoltre è totalmente squilibrato da causare malnutrizione e carenza vitaminica. Si perdono troppi chili in poco tempo, e quindi dovrebbe essere seguita solo dalle persone obese o in sovrappeso. Oltre a perdere molti chili di grasso, si perdono anche molti chili di massa magra.

Quanti kg si possono perdere con la dieta liquida? Fino a 10kg. Devi riuscire a consumare anche frutta secca, fonti proteiche (pesce, carne, uova), riso, pasta e legumi in forma liquida per prolungare la tua dieta liquida, un massimo di 20 giorni all’incirca.

Dieta liquida per perdere 10 kg: menù settimanale

La dieta liquida è una delle diete più popolari e in voga degli ultimi anni seguita da chi vuole perdere tanto peso e in modo veloce, ma non tanto sano poiché come abbiamo detto questa dieta non può essere seguita per troppo tempo. Qual è il menù di esempio per perdere 10kg?

Colazione

Frullato di una mela e una banana

Spuntino

Spremuta di due arance

Pranzo

Minestra di verdure con riso e fagioli passati.

Spuntino

Latte di mandorla

Cena

Frullato proteico (proteine in polvere + mandorle + latte + semi di chia) + estratto di verdure (sedano + barbabietola rossa+ carota).